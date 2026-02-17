Puno: 249 familias damnificadas y un centro de salud afectado tras deslizamiento en Carabaya

Las precipitaciones y derrumbes han dejado 249 familias damnificadas en Carabaya. | Fuente: RPP

Las fuertes lluvias en la selva han causado deslizamientos en el centro poblado de Chacaneque y Tunquini, en el distrito de San Gabán, en la provincia de Carabaya, en la región Puno. Las precipitaciones y derrumbes han dejado 249 familias damnificadas y han afectado gravemente el centro de salud de Chacaneque.

En diálogo con RPP, el presidente del consejo regional, Héctor Aguilar Narváez, confirmó que el establecimiento se inundó de lodo. Asimismo, el instrumental médico se perdió.

“Se han perdido todos los instrumentos, el instrumental médico de la zona. No se cuenta con incluso medicamentos, porque todo ha sido arrasado, ha sido inundado por este huaico y, prácticamente, su utilización va a ser no pertinente para nuestros hermanos”, indicó Aguilar.

En esa misma línea, Aguilar Narváez señaló que, ante esta situación, el consejo regional ha condicionado una carpa en el centro de educación inicial del poblado para atender a los damnificados. Sin embargo, el servicio de transporte se encuentra restringido debido a la afectación de entre tres y cuatro kilómetros de la Carretera Interoceánica.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Autoridades trabajan para apoyar a los damnificados

La autoridad distrital, provincial y regional trabajan para reestablecer el servicio de transporte y brindar ayuda humanitaria a los damnificados.

Asimismo, las autoridades suman esfuerzos para solicitar al Gobierno central la declaratoria en estado de emergencia de ambos centros poblados.