Puno: Festividad de la Virgen de la Candelaria mueve a más de 3 000 mypes formales de la región

La festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, que se viene celebrando en Puno, dinamiza a más de 3 000 micro y pequeñas empresas (mypes), además de generar más de 22 000 puestos de trabajo directos, informó el Observatorio PRODUCEmpresarial del Ministerio de la Producción.

Los principales sectores beneficiados son hotelería, restaurantes, transporte, comercio, artesanía y confección de trajes típicos y bebidas: todos con alta demanda antes, durante y después de la celebración.

El titular de Produce, César Quispe, indicó que se espera un aumento del impacto económico gracias a una mayor promoción nacional e internacional. Así, se proyecta un impacto directo de 130 millones de soles y alrededor de S/ 290 millones como movimiento económico total en la región.

Cabe precisar que más de 200 conjuntos de danzas y decenas de miles de danzantes y músicos participan en esta celebración, convirtiendo a Puno en el principal escenario cultural del sur andino durante más de tres semanas.

Esta festividad también atrae a alrededor de 145 mil personas, entre residentes, turistas nacionales y extranjeros, afianzando a Puno como un destino cultural estratégico en el Perú.

Se calcula que más de 10 700 turistas extranjeros arribaron a Puno en los días centrales de la fiesta 2025. La mayoría llegan de países de la región como Bolivia, Chile, Brasil y Argentina; pero también se recibe a ciudadanos de Alemania, Francia, España, Estados Unidos, entre otros.

Así, se estima que el gasto promedio por cada visitante extranjero va entre los S/1 000 y S/1 300, incluyendo alojamiento, alimentación, transporte y consumo cultural.

Danzantes emocionados por bailar durante festividad de la Candelaria

RPP llegó hasta el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, donde pudo dialogar con algunos integrantes de las agrupaciones que participan en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2026. Pese a estar bajo la lluvia, los danzantes mostraron su satisfacción por estar presentes en la celebración y poder dedicar su baile a la 'Mamita Candelaria'.

"Nosotros danzamos más de 50 años en la Morena de San Martín. No nos interesa la lluvia, no nos interesa lo que pueda pasar, simplemente es por devoción a la Mamita Candelaria, por su octava", manifestó Freddy Durán, danzante de la Morenada San Martín, quien reveló que gastó más de mil soles en su vestimenta.

En tanto, Natalia Ramos, su pareja de baile, portaba un traje cuyo valor era mayor al mencionado previamente; sin embargo, reveló que esta no será la única vestimenta que llevará durante los días de celebración.

"La ropa es el traje típico que tenemos por la Morenada San Martín. El costo es aproximadamente 2 500 soles, con los accesorios incluidos. No nos interesa la lluvia; por la veneración lo hacemos todo", indicó.