Detienen a presuntos integrantes de ‘Los Tenderos Fashion’: PNP recuperó mercadería valorizada en S/1 500

detuvo a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial Policía Nacional del Perú ‘Los Tenderos Fashion’. Los sujetos son investigados por el robo de prendas de vestir y productos de belleza en tiendas de Juliaca, en la región . Puno
Según información policial, durante la intervención, los efectivos de la PNP hallaron cuatro pantalones y productos dermatológicos y de belleza, mercadería valorizada en
S/1 500.
Asimismo, de acuerdo con la
PNP, la mercadería fue robada de una tienda de ropa y una farmacia de la ciudad.
Prendas incautadas por la PNP.
Fuente: PNP Modus operandi de la banda criminal
Según pudo conocer
RPP, la banda operaba de forma sistemática y robaba mercadería de diversos establecimientos comerciales del centro de la ciudad.
Los detenidos fueron identificados como Alexis Farfán (27), Luis Mondragón (28) y Brenda Carbajal (32). Los sujetos fueron puestos a disposición del
Área de Investigación Criminal de para las investigaciones para las investigaciones correspondientes. Juliaca
Asimismo, el fiscal Harold Supo Pilco fue informado sobre la intervención, por lo que dispuso que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.