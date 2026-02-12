Detienen a presuntos integrantes de ‘Los Tenderos Fashion’: PNP recuperó mercadería valorizada en S/1 500

De acuerdo con la PNP, la mercadería fue robada de una tienda de ropa y una farmacia de la ciudad. | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú detuvo a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Tenderos Fashion’. Los sujetos son investigados por el robo de prendas de vestir y productos de belleza en tiendas de Juliaca, en la región Puno.

Según información policial, durante la intervención, los efectivos de la PNP hallaron cuatro pantalones y productos dermatológicos y de belleza, mercadería valorizada en S/1 500.

Asimismo, de acuerdo con la PNP, la mercadería fue robada de una tienda de ropa y una farmacia de la ciudad.

Modus operandi de la banda criminal

Según pudo conocer RPP, la banda operaba de forma sistemática y robaba mercadería de diversos establecimientos comerciales del centro de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Alexis Farfán (27), Luis Mondragón (28) y Brenda Carbajal (32). Los sujetos fueron puestos a disposición del Área de Investigación Criminal de Juliaca para las investigaciones para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, el fiscal Harold Supo Pilco fue informado sobre la intervención, por lo que dispuso que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.