Juárez señala que votar por la censura de Jerí afectaría "gravemente la separación de poderes"

La parlamentaria de Fuerza Popular indicó que el Congreso no puede optar por esta opción para retirar a José Jerí del cargo, pues solo generaría inestabilidad al país.

Patricia Juárez, parlamentaria de Fuerza Popular, señaló que si el Pleno del Parlamento vota por censurar a José Jerí para retirarlo de la Presidencia de la República, afectaría gravemente la separación de poderes, pues es una figura que no corresponde para el caso del mandatario.

Durante su intervención en el Pleno en el que se ven las siete mociones de censura contra José Jerí, la parlamentaria indicó que optar por esta figura distorsionaría el sistema presidencialista.

“La censura no es el procedimiento adecuado ante los cuestionamientos planteados, la censura es una figura propia del ámbito parlamentario, utilizarla para sancionar supuestas conductas vinculadas al ejercicio de la Presidencia de la República, no solo la distorsiona, sino que altera gravemente nuestro sistema presidencialista y por supuesto desdibuja gravemente la separación de poderes”, dijo.

Señala que censura generaría desestabilización

En esa línea, consideró que el Legislativo no puede ser “un factor desestabilizador” al votar por la censura del mandatario. A su criterio, optar por esta medida sería caer en “interpretaciones forzadas” que se dan en un contexto electoral.

“No podemos permitir que en medio de esta crisis se impongan interpretaciones forzadas, con el único objetivo de generar mayor inestabilidad y por supuesto obtener réditos políticos y electoreros, el Congreso no puede convertirse en un factor desestabilizador”, manifestó.

Asimismo, señaló que José Jerí deberá responder a los cuestionamientos en su contra siguiendo el procedimiento correspondiente, es decir luego de que deje el cargo de Presidente de la República encargado y rechazó que Fuerza Popular esté intentando blindarlo.

Cuestión de orden

La congresista Ana Zegarra (Somos Perú) presentó una cuestión de orden del día a fin -que no fue aprobada- que buscaba definir si corresponde vacar o censurar a José Jerí. Ello luego de que se admitiera a debate las 7 mociones de censura contra el presidente José Jerí.

“Planteo cuestión de orden para aplicar el artículo 89-A sobre la vacancia del presidente de la República, concordante con el artículo 113 de la Constitución, dado el análisis de los hechos que se han realizado con actos como presidente de la República, mas no como presidente del Congreso”, señaló la parlamentaria.

“Debemos tener en cuenta que el artículo 43 de la Constitución indica: “la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible […] y se organiza según el principio de la separación de poderes. Entonces, señores congresistas, ¿qué podemos decir? ¿Qué en una sola persona residen dos poderes del Estado? ¿Qué ahora el presidente de la república es al mismo tiempo presidente del Congreso? Si no estaríamos cometiendo un acto inconstitucional nosotros mismos”, alegó.

Zegarra Saboya indicó que su cuestión de orden "se plantea para que, en este caso, se declare improcedente la aplicación del cuarto párrafo del artículo 68 y pasemos al procedimiento previsto en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso".