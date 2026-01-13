Puno: Policía Nacional desplegará 1500 efectivos para garantizar la seguridad en fiestas de la Candelaria

La Región Policial de Puno informó que tendrán apoyo de otros efectivos provenientes de Lima durante los días que duren las actividades.

Tomás Guardia Riveros, jefe de la región policial de Puno, anunció este martes que 1 500 efectivos, de diferentes unidades en la ciudad, se encargarán de garantizar la seguridad durante las fiestas de la Virgen María de la Candelaria que se desarrolla en el mes de febrero.

Según Guardia Riveros, a estos efectivos se le sumarán miembros de unidades desconcentradas de Lima, con el objetivo de prevenir, controlar y evitar asaltos y robos en la ciudad y carreteras de la región del altiplano.

Tomás Guardia señaló que para reforzar la seguridad ciudadana de los danzarines, músicos y visitantes, la Policía Nacional cuenta con 20 cámaras de seguridad y equipos de Drow procedentes de la capital. Además, comentó que se está coordinando con el personal de seguridad ciudadana del Serenazgo, Ministerio Público y Gobierno Regional para presentar un plan de seguridad integral.

"Estamos trabajando de manera coordinada con todas las autoridades para prevenir cualquier incidente y garantizar un desarrollo pacífico de las festividades", señaló el jefe policial para RPP.