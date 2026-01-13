Alarma en la selva peruana: caudal del río Amazonas aumenta 25 centímetros diarios por intensas lluvias [VIDEO]

Loreto y gran parte de la selva peruana están soportando fuertes lluvias. | Fuente: RPP

Alarma en la selva peruana. El caudal del río Amazonas está registrando un crecimiento acelerado, debido a las fuertes lluvias que están cayendo durante la temporada.

Jorge Khan, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Loreto, estimó que el caudal del Amazonas está aumentando hasta 25 centímetros diarios, lo que podría generar desbordes e inundaciones en comunidades aledañas.

“Por este aumento de las precipitaciones que vamos a tener todo este mes de enero vamos a tener un aumento casi drástico, un poco acelerado en todos los ríos amazónicos y principalmente en sus afluentes, que es el Marañón, el Ucayali, el Huallaga. Entonces va a contribuir bastante a que este crecimiento siga uniforme entre 20 e, incluso, 25 centímetros diarios”, refirió el experto.

El corresponsal de RPP en la región Loreto reportó que el rápido ascenso del nivel del río ya empieza a cubrir playas naturales y zonas bajas, situación que genera alarma en la población ribereña.

Cabe mencionar que este aumento de caudal se observa también en ríos como el Marañón y el Ucayali, lo que contribuye directamente al crecimiento del Amazonas, señaló nuestro periodista.



📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 13 al 14 de enero, se espera la presencia de lluvias en la selva.



✅Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲https://t.co/Tq5HIse4iq#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia. pic.twitter.com/HiKuwYiWHJ — Senamhi (@Senamhiperu) January 11, 2026

Lluvias en la selva

En tanto, el Senamhi alertó sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva, de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Este fenómeno se presentaría entre este martes y miércoles, 13 y 14 de enero.

De acuerdo con organismo, se prevé acumulados de lluvia próximos a los 65 mm/día en la zona norte, cercanos a los 70 mm/día en el centro y valores de alrededor a los 100 mm/día en el sur.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, advirtió el ente estatal.