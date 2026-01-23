San Martín: una pareja de esposos falleció tras un choque múltiple en un carretera

Otras seis personas, entre ellas el hijo de la pareja, resultaron heridos y están hospitalizados. La Policía Nacional realiza las investigaciones del caso.

Una pareja de esposos murió en un choque múltiple vehicular que dejó también a seis personas heridas, entre ellos el hijo de 5 años de las víctimas mortales, en la carretera Belaúnde Terry, en Nueva Cajamarca, en la región de San Martín.

La Oficina de Gestión de Servicios de Salud (Ogess) de Alto Mayo confirmó que los fallecidos fueron identificados como Miguel Pérez Rodríguez y su esposa Carmen Cruz Silva, mientras que su mejor hijo fue trasladado de emergencia al Hospital de Moyobamba, donde fue internado en UCI.

Cinco personas más se encuentran recibiendo atención médica tras lesiones de moderada a grave intensidad. Según primeras diligencias, el accidente en la carretera Belaúnde Terry se habría dado, porque una camioneta chocó contra otro vehículo al aparentemente invadir el carril contrario.

El conductor del vehículo que habría generado el accidente fue trasladado a la dependencia policial para brindar su testimonio que servirán para las investigaciones del caso.