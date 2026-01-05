General Víctor Revoredo: ciudadanos venezolanos "que se resisten a vivir bien en el Perú" podrían terminar en Challapalca

El general PNP, Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Dirincri y de la Policía Nacional, sostuvo que los ciudadanos venezolanos "que se resisten a vivir bien en el Perú" se irán a Challapalca o "aprovechan estas circunstancias y se van a Venezuela".

Además, dijo que podrían terminar como Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias 'Maldito Cris', abatido por la Policía en 2023.

"A esos venezolanos que se resisten, que se resisten a vivir bien en el Perú, o se van a Challapalca, o aprovechan esas circunstancias y se van a Venezuela, o lo regresamos como 'maldito Cris'. Tenemos disposiciones específicas del señor presidente de la República, nuestro ministro del Interior y nuestro comandante general, en un debido proceso, con la proporcionalidad debida, como se hizo con Maldito Cris, en irrestricto a los respetos de los derechos", sostuvo Víctor Revoredo en RPP.

Las declaraciones de Revoredo ocurrieron luego de la captura de un ciudadano venezolano presuntamente implicado en el atentado contra un transportista, también venezolano, en el distrito limeño de Breña —sostuvo que la detención se realizó horas después del ataque—.

Pronunciamiento del Mininter y Jerí sobre Venezuela

Como se recuerda, el Ministerio del Interior anunció la implementación de nuevas medidas migratorias a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que se encuentren relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos tras un operativo militar en Caracas.

La medida, agregó, tiene como objetivo impedir “que utilicen al Perú para evadir la justicia”.

José Jerí había expresado el sábado 3 de enero que con lo ocurrido en Venezuela "muchas familias podrán reencontrarse en su país".

En esa línea, sostuvo que el Perú brindará "facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria".