Ucayali: detienen a tres implicados en el asesinato de un empresario brasileño en Pucallpa

La víctima fue atacada mientras estaba en su local donde vendía prendas de vestir. El crimen fue grabado por una cámara de seguridad en la zona.

La Policía Nacional detuvo a tres presuntos implicados en el asesinato del comerciante de nacionalidad brasileña ocurrido la mañana de este lunes en el distrito de Callería, en el centro de Pucallpa, región Ucayali.

El general de la Región Policial de Ucayali, Manuel Centeno Rosales, informó que la víctima fue atacada mientras estaba en su local donde vendía prendas de vestir. El hombre estaba colocando sus productos cuando apareció un sujeto armado que le disparó en la cabeza y luego huyó del lugar junto a su cómplice que lo esperaba en una motocicleta. Todo esto quedó registrado por una cámara de seguridad.

Entre los detenidos por las autoridades se encuentra el presunto responsable de los disparos, identificado como Alex Ampuero Tamano (18); Jose Isuiza Pezo (21), quien habría sido el conductor de la motocicleta que lo trasladó al lugar, y Abner Molina Del Castillo (36), supuestamente el actor intelectual del crimen.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen, no descartándose un presunto ajuste de cuentas.