Ucayali: dictan 9 meses de prisión prisión preventiva para jóvenes investigados por obligar a menores a ofrecer servicios sexuales

Según la Fiscalía, las menores revelaron que fueron captadas con engaños desde Pucallpa bajo la promesa de trabajar en una cantina.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres jovenes acusados de trata de personas con fines de explotación sexual.

Se trata de un hombre de 27 años y dos menores de 17 y 16 años. De acuerdo a la Fiscalía, fueron los padres de las menores quienes reportaron que sus dos hijas se comunicaron con ellos solicitando ayuda ya que estarían retenidas en un presunto burdel de la ciudad de Aguaytia, en la provincia de Padre Abad, en Ucayali.

De esa manera, la Policía Nacional intervino el local nocturno "La Tranquila" y ubicó a las menores, quienes revelaron que fueron captadas con engaños desde Pucallpa bajo la promesa de trabajar en una cantina. Sin embargo, según el Ministerio Público, fueron obligadas a atraer clientes y brindar servicios sexuales con el pago de 50 soles por cada una.

Los investigados serán trasladados a un penal para cumplir la medida judicial mientras continúa el proceso en contra de ellos.