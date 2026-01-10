Ejecutivo declara estado de emergencia en Ucayali por lluvias

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia a Ucayali y otros 19 regiones del Perú, debido al peligro que representan las lluvias.

Esta medida abarca las provincias de Coronel Portillo, Purús, Padre Abad y Atalaya.

A nivel nacional, son al menos unos 382 distritos que abarca el estado de emergencia. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario.

El objetivo central es la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan, según detalla la norma.

Situación en Ucayali

Solo en Ucayali, de acuerdo con el gobierno regional, 15 comunidades nativas han sido afectadas por las inundaciones.

Un reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 28 de diciembre de 2025 confirmó el desborde del río Curanja que ocasionó daños materiales a viviendas en el distrito y provincia de Purús.

Las comunidades continúan aguardando por asistencia.