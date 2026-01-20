Lluvias en Perú: río Ucayali alcanzaría alerta hidrológica roja en los próximos días

Una alerta roja implica un alto riesgo de desbordes e inundaciones que afectan a la población. |
Fuente: RPP |
Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Ucayali - Contamana
Un centímetro más de agua equivale a miles de metros cúbicos
Diego Tacuzzi advirtió que, de mantenerse las lluvias en la cuenca alta, principalmente en regiones como Cusco, selva central y Ucayali, el río podría alcanzar el umbral rojo en un plazo de tres a cuatro días, lo que ya implica desbordes en zonas bajas.
Para dimensionar el fenómeno, explicó que “en un río amazónico como el Ucayali, con anchos que superan los 100 metros, un solo centímetro de incremento puede representar entre 500 y 1 000 metros cúbicos adicionales de agua”.
El especialista agregó que el caudal en zonas como Pucallpa alcanza actualmente aproximadamente 13 000 metros cúbicos por segundo, cifras que evidencian la magnitud del riesgo: “Por eso hacemos estos avisos con anticipación, para que las autoridades adopten medidas de prevención inmediata”, remarcó, indicando que los datos actualizados pueden ser consultados diariamente en la plataforma pública del Senamhi.