Lluvias en Perú: río Ucayali alcanzaría alerta hidrológica roja en los próximos días

La población que vive en estas zonas tratan de poner a buen recaudo sus bienes.

El río Ucayali presenta un incremento sostenido de su caudal como consecuencia de las lluvias intensas registradas en su cuenca amazónica, situación que podría llevarlo a alcanzar el umbral de alerta hidrológica roja en los próximos días, lo que implica un alto riesgo de desbordes e inundaciones. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, a través de una nota oficial emitida el 16 de enero.

Actualmente, el río se mantiene en alerta naranja, con un aumento diario del nivel del agua estimado entre 6 y 15 centímetros, una variación considerada significativa para ríos de gran magnitud como los amazónicos.