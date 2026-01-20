Últimas Noticias
Lluvias en Perú: río Ucayali alcanzaría alerta hidrológica roja en los próximos días

En Tiruntan 65 familias, que representan a 110 personas, resultaron damnificadas por la eroción del río Ucayalí.
Paola Ly Ramirez

por Paola Ly Ramirez

·

El aumento progresivo del nivel del agua, registrado en los últimos días, ya ha generado impactos en comunidades ribereñas y mantiene en alerta a las autoridades locales, ante la posibilidad de desbordes, erosión de las riberas y afectación a viviendas e infraestructura en la Amazonía peruana.

Las viviendas ubicadas en las riberas del río siempre son las afectadas con el incremento del caudal.
La población que vive en estas zonas tratan de poner a buen recaudo sus bienes.
El río Ucayali presenta un incremento sostenido de su caudal como consecuencia de las lluvias intensas registradas en su cuenca amazónica, situación que podría llevarlo a alcanzar el umbral de alerta hidrológica roja en los próximos días, lo que implica un alto riesgo de desbordes e inundaciones. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, a través de una nota oficial emitida el 16 de enero.

Actualmente, el río se mantiene en alerta naranja, con un aumento diario del nivel del agua estimado entre 6 y 15 centímetros, una variación considerada significativa para ríos de gran magnitud como los amazónicos.

La erosión del río ha afectado directamente viviendas ubicadas cerca a la ribera.
Erosión fluvial ya afecta viviendas en zonas vulnerables

El ingeniero Diego Tacuzzi, especialista en hidrología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Senamhi, explicó que este incremento del nivel del río ya viene generando impactos concretos en algunas localidades: “De acuerdo a nuestro aviso, el principal efecto asociado a este nivel de alerta es la erosión fluvial en las márgenes del río”, señaló en entrevista con RPP.

Precisó que uno de los casos confirmados se registra en el centro poblado de Tiruntán, en la jurisdicción de Contamana, región Loreto, donde la erosión ha afectado directamente viviendas ubicadas cerca de la ribera. “La margen del río se ha ido erosionando y ha comprometido casas que estaban muy próximas al cauce. Es un ejemplo clásico de este tipo de eventos en el río Ucayali”, añadió.

Una alerta roja implica un alto riesgo de desbordes e inundaciones que afectan a la población.
Un centímetro más de agua equivale a miles de metros cúbicos

Diego Tacuzzi advirtió que, de mantenerse las lluvias en la cuenca alta, principalmente en regiones como Cusco, selva central y Ucayali, el río podría alcanzar el umbral rojo en un plazo de tres a cuatro días, lo que ya implica desbordes en zonas bajas.

Para dimensionar el fenómeno, explicó que “en un río amazónico como el Ucayali, con anchos que superan los 100 metros, un solo centímetro de incremento puede representar entre 500 y 1 000 metros cúbicos adicionales de agua”.

El especialista agregó que el caudal en zonas como Pucallpa alcanza actualmente aproximadamente 13 000 metros cúbicos por segundo, cifras que evidencian la magnitud del riesgo: “Por eso hacemos estos avisos con anticipación, para que las autoridades adopten medidas de prevención inmediata”, remarcó, indicando que los datos actualizados pueden ser consultados diariamente en la plataforma pública del Senamhi.

A través de un vuelo humanitario se llevó ayuda a la población afectada.
Ucayalí lluvias intensas Senamhi alerta roja

