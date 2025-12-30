Un sismo de magnitud 4.4 remeció la región Ucayali esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 11:11 a.m.- se ubicó a 13 kilómetros al noreste de Curimaná, en la provincia de Padre Abad; a una profundidad de 119 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

Este es el segundo sismo sentido en el país en lo que va del día, luego del temblor de magnitud 4.1 registrado más temprano en la región Áncash.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0837

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 11:11:20

Magnitud: 4.4

Profundidad: 119km

Latitud: -8.38

Longitud: -75.07

Referencia: 13 km al NE de Curimaná, Padre Abad - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 30, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.