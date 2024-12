A cuatro de cada 10 universitarios no les interesa la ideología política que tenga el próximo presidente o presidenta del Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Fernando Huamán, director del CIOP, analiza los resultados de esta encuesta.

Al 40% de los jóvenes universitarios en el Perú les es "indiferente" la postura ideológica que tenga el futuro presidente o presidenta de la Nación. Así lo indicó la reciente encuesta "Crisis Política e Institucionalidad Democrática: la percepción de los universitarios del Perú", realizado por el Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura (UDEP).

Según este mismo estudio, el 60% de universitarios encuestados no se identifica con ninguna tendencia política o ideológica, el 33% se considera de derecha o centro derecha y solo el 10% es de izquierda o centro izquierda.

Ocurre casi lo mismo cuando se les pregunta por sus posturas ideológicas: el 35% se considera liberal y el 14% se identifica como socialista. El 51%, la mayoría, no se identifica con ninguna postura, indica la encuesta.

"Hay un desencanto generalizado por las ideologías tradicionales y esto se debe a las crisis políticas, escándalos de corrupción, la falta de resultados que vienen de ambos lados [izquierda y derecha]. Todos los gobiernos que hemos tenido, incluso los partidos dentro del legislativo, no han logrado acciones concretas para el beneficio de la población", explica la politóloga Andrea Paico.

Esto no significa necesariamente que a la población joven no le interese la política, aclara la experta. Lo que demuestra es que se sigue viendo la política de manera tradicional y esto aumenta el desinterés en ella. "Los jóvenes se ven cruzados de manos al no saber cómo actuar para mejorar la situación de crisis política que vivimos. Si todo está lleno de corrupción y de caos, los ciudadanos de a pie interesados [en hacer algo] se ven limitados", señala.

Por su parte, la politóloga Katherine Zegarra comenta que es evidente que hay dificultad por parte de los universitarios en ubicarse dentro de los espectros ideológicos debido, en primer lugar, a la alta polarización que existe actualmente. "Si un joven dice que es de una ideología determinada, sabe que va a tener conflictos con la ideología opuesta, en especial en un contexto donde se van exacerbando los discursos extremistas en el que 'si no piensas como yo, eres mi enemigo'", indica.

A esto se le agrega el desconocimiento de qué significa realmente ser de izquierda o derecha porque son categorías "bien simplistas", opina la experta. "Si una persona es liberal en lo económico y en lo social se autopercibe de derecha, teniendo en cuenta que muchas personas de derecha son conservadoras... [nos damos cuenta de que] esas etiquetas no agrupan todas las posturas", explica.

Desafíos para las Elecciones del 2026

En menos de dos años se llevarán a cabo las Elecciones Generales y Regionales y Municipales en nuestro país y más de 2 millones de jóvenes votarán por primera vez, de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En este escenario podrían darse dos grandes caminos, explica Fernando Huamán, director del Centro de Investigación en Opinión Pública (CIOP).

"Una vertiente que preocupa es la posibilidad de que en los universitarios influya un discurso populista, pero tambien hay una alternativa positiva, que nos habla de la necesidad de nuevos liderazgos técnicos, pero sobre todo éticos para persuadir a la población universitaria de cara a las próximas elecciones", analiza.

Así, agrega que el 2026 podría traer "sorpresas interesantes" porque asistiremos a una elección donde las categorías políticas que han dominado el espacio público ya no seguirán haciéndolo. "No va a ser [una lucha] de izquierda o derecha, o más Estado, menos Estado. Hablamos de una lógica mucho más pragmática", apunta.

El 81% de los jóvenes encuestados considera que los partidos políticos no se preocupan por el bien común y el 55% que la clase política ha empeorado en los últimos 20 años. Este desencanto de la política y de las ideologías tradicionales no es exclusivo del Perú, pues la misma tendencia se ve en América Latina, Europa, Estados Unidos o Asia, sostiene el analista político Richard Tapia.

Esto refleja una transformación profunda en la manera en la que los jóvenes perciben el futuro del sistema democrático, añade. "Los ciudadanos eligen a sus representantes no solo por su capacidad de resolver problemas, sino también porque confían en que defenderán sus valores y principios. La ideología política de un candidato refleja, en alguna medida, los intereses y valores que representarán. En ese sentido, sí sería importante que los jóvenes se interesen por la ideología del futuro presidente, vicepresidente o congresistas, ya que ellos tomarán decisiones que afectarán su vida", detalla Tapia, también presidente de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos (SOPECOP).

En ello coincide también la politóloga Katherine Zegarra. "Todas las personas tenemos una ideología y se trata de la manera en cómo percibimos al mundo a través de los conocimientos técnicos, teóricos y las experiencias que tenemos. Es importante que un representante diga su ideología porque, pese a que esto simplifica su pensamiento, sí nos da idea de cuál será su posición en ciertos temas", añade.

Soluciones reales y respuestas claras

Hasta la publicación de este informe, 39 partidos políticos figuraban como inscritos y otros 30 estaban en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto representa una cifra récord de posibles candidatos en las próximas elecciones. En ese contexto, ¿qué expectativas podrían tener los universitarios?

"Los jóvenes buscan en un candidato o candidata soluciones tangibles y respuestas claras a los problemas inmediatos que afectan sus vidas cotidianas: empleo, oportunidades económicas, educación de calidad, salud y bienestar, acceso a la vivienda, alimentación y a la justicia. Estos son aspectos claves que esperan ver reflejados en las propuestas de los candidatos y que, en los últimos procesos electorales, han estado ausentes", señala el analista político Richard Tapia.

La confianza en las instituciones democráticas es otro reto que se deberá resolver, menciona la politóloga Andrea Paico. "Por ejemplo, algo tan básico como que la comisaría o la posta de tu localidad funcione. El tipo de atención que brinda una entidad pública influye en la percepción de confianza que tenemos de nuestras instituciones que, actualmente, son percibidas como corruptas. La población juvenil espera que los futuros líderes aborden problemas más presentes y más prácticos como la inseguridad ciudadana, por ejemplo", finaliza.

Para Fernando Huamán, director del CIOP de la Universidad de Piura, si queremos que la gente se interese más por la política, es esta la que debe cambiar, mejorar y sintonizar sus propios discursos con las necesidades de la ciudadanía. Es momento de que los políticos en el Perú tomen en cuenta las expectativas de los jóvenes, sobre todo de aquellos que esperan candidatos y candidatas con propuestas de calidad en el 2026.