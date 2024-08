Fiscalía inició investigaciones tras amenazas contra la vida del alcalde de Comas por operativos en el distrito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima El alcalde de Comas fue objeto de amenazas de muerte por encapuchados que portaban armas de corto y largo alcance

El Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones preliminares ante las amenazas de muerte que recibió Ulises Villegas, alcalde de Comas, por parte de encapuchados armados.

Como se sabe, este lunes, se hizo público un video donde se ve a un grupo de encapuchados, provistos de armas de fuego, amenazar de muerte al referido burgomaestre. Esto sería debido a los operativos contra el comercio informal emprendidos en dicho distrito, particularmente en el mercado Santa Luzmila.

"Alcalde Ulises Villegas, estamos cansados (…) Lo mismo que hiciste en el mercado de Chacra Cerro no lo vamos a permitir aquí, en el mercado de Santa Luzmila. Ya sabes que tenemos cuatro años malandreando por aquí. Donde te pesquemos, tus 8 escoltas no te van a servir (…) Donde te pesquemos te vamos a partir la cara. Lo mismo de Chacra Cerro no te lo vamos a permitir en Santa Luzmila, te vas a morir”, le dicen al alcalde, al tiempo que rastrillan sus armas.

Ordenan a Osiptel revelar datos de titular de la línea donde se recibió el video

El tercer despacho de la Tercera Fiscalía Penal de Lima Norte anunció la apertura de investigación preliminar contra los que resulten responsables, tras las amenazas contra Villegas.

Entre las diligencias, la fiscal provincial Gladys Amable Basilio dispuso que se reciba la declaración y se realice la visualización del celular del burgomaestre. Asimismo, ordenó que se solicite a Osiptel los datos del titular de la línea desde donde se envió el referido material audiovisual.

En declaraciones a RPP, Villegas aseguró que había iniciado las acciones de denuncia correspondientes ante la Policía y el Ministerio Público, y que era objeto de estas amenazas desde el año pasado, y que estarían relacionadas con el cobro de cupos a ambulantes.

"Las amenazas vienen desde el año pasado que estamos imponiendo el principio de orden y de autoridad, cuando hemos clausurado los prostíbulos más grandes de Lima Norte en el distrito de Comas, pero también cuando hemos recuperado espacios que, durante 40 o 50 años, se ocupaba la vía pública", indicó.

"Hoy estamos nuevamente poniendo el principio de orden, pero son personas que están acostumbradas al cobro de cupos, y con eso ya estamos acabando. Las investigaciones ya están a cargo de la policía especializada, ayer me he quedado coordinando y conversando y recibiendo el asesoramiento del coronel para el tema de la prevención referente a mi familia", agregó.

El burgomaestre indicó también que ha pedido las garantías correspondientes para su vida, pero que estas no le han sido dadas hasta el momento.

"El año pasado, hemos pedido las garantías correspondientes que todavía no se nos ha dado, pero ya el día de hoy hemos triplicado, reforzado, la seguridad de forma privada, así como la seguridad de mi familia, de mis hijos, de mi esposa que es lo más importante en esta etapa", aseveró.

Asimismo, solicitó al Congreso "sacar leyes más drásticas, como la cadena perpetua para aquellos que nos asesinan, nos secuestran".

"Definitivamente, hacia ellos va el pedido, también hacia el Gobierno Nacional. Es el momento que podamos cambiar el Perú para que podamos estar vivos, mientras las leyes no sean drásticas va a continuar esto. Cae un delincuente (…), va a la cárcel, y parece un hotel, desayuno, almuerzo, lonche gratis, y encima se pueden, entre ellos, relacionarse", puntualizó.