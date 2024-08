Alcalde de Comas fue amenazado de muerte tras realizar operativos de desalojo de comerciantes informales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima El alcalde de Comas fue objeto de amenazas de muerte por encapuchados que portaban armas de corto y largo alcance.

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, fue el destinatario de un video donde se ve a encapuchados, provistos de armas de fuego, amenazarlo de muerte. Esto, debido a los operativos contra el comercio informal emprendidos en dicho distrito.

En el material audiovisual, difundido por el referido municipio, se ve a siete sujetos con pasamontañas, quienes con acento extranjero indican que no van a "permitir" que la Municipalidad de Comas realice operativos de desalojo en el mercado Santa Luzmila.

Delincuentes exhibieron armas de fuego

En el video, uno de los delincuentes le dice al alcalde que sus ocho escoltas de seguridad no evitarán que ellos atenten contra su vida. Además, exhibieron armas de corto y largo alcance.

"Alcalde Ulises Villegas, estamos cansados (…) Lo mismo que hiciste en el mercado de Chacra Cerro no lo vamos a permitir aquí, en el mercado de Santa Luzmila. Ya sabes que tenemos cuatro años malandreando por aquí. Donde te pesquemos, tus 8 escoltas no te van a servir (…) Donde te pesquemos te vamos a partir la cara. Lo mismo de Chacra Cerro no te lo vamos a permitir en Santa Luzmila, te vas a morir”, le dicen al alcalde, al tiempo que rastrillan sus armas.

Cabe resaltar que el mercado de Santa Luzmila se encuentra al ingreso del distrito de Comas, muy cerca de la vía Panamericana Norte, y permanece rodeado de comerciantes informales que se resisten a abandonar la vía pública.

Además, en enero de este año, el Municipio de Comas emprendió operativos de desalojo de ambulantes que operaban en los alrededores del mercado Chacra Cerro.

Al cierre de esta nota, el referido municipio no se había pronunciado formalmente sobre las acciones que emprenderán tras recibir estas amenazas.

Alcalde de Comas fue agredido por delincuentes

Cabe resaltar que, el pasado 1 de mayo, el alcalde Comas denunció que fue agredido violentamente por sujetos desconocidos, que lo interceptaron a la salida de una actividad municipal, en la avenida Gerardo Unger, dentro de su propia jurisdicción.

Según su relato, el burgomaestre se encontraba dentro de su camioneta junto con su esposa, cuando aparecieron los atacantes, que lo golpearon y le despojaron de su vehículo.

“Han venido y me han metido tres cachazos la pistola, amedrentándome, amenazándome”, manifestó a salida de la clínica donde fue atendido.

El burgomaestre vinculó este ataque y robo con amenazas que, según dijo, ha recibido desde el año pasado.

“He recibido amenazas de muerte el año pasado, durante todo este tiempo. Lo he hecho (denunciado) ante la Policía Nacional, como corresponde, de acuerdo con ley”, comentó.

Cabe mencionar que los atacantes abandonaron la camioneta del alcalde a pocas cuadras del lugar de los hechos, en el cruce de las avenidas Gerardo Unger y San Bernardo.

Al respecto, la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió investigación preliminar por el ataque perpetrado en contra del alcalde de Comas. En su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público detalló que las pesquisas serán contra los que resulten responsable del delito de robo agravado, en agravio de la autoridad distrital de Lima Norte.

📢 Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (1.ᵉʳ Despacho) abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de robo agravado, en agravio del alcalde de #Comas, Ulises Villegas Rojas. pic.twitter.com/PeWx8lshWJ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 2, 2024

El pasado 12 de mayo, la Policía capturó a Giancarlo Chávez Castro, de 34 años, quien sería el presunto conductor de uno de los vehículos utilizados para el asalto y ataque al alcalde de Comas, Ulises Villegas.

Al ser interrogado, el detenido afirmó que el día del ataque a Villegas él trasladó a su primo, a quien identificó como Jairo, por una carrera de taxi que le había solicitado, pero que desconocía el hecho que se iba a perpetrar.

Además, reconoció que tras el asalto recogió a una persona a la que identificó como Pedro a pedido de su familiar, pero que luego se enteró a través de la aplicación TikTok del ataque al alcalde de Comas.

La Policía informó que durante la intervención de Chávez Castro se incautó un arma de fuego tipo revolver sin serie, cinco municiones, un teléfono móvil y envoltorios de pasta básica de cocaína (Pbc) y marihuana. También se incautó un vehículo de color gris, el mismo que habría sido visto el día del ataque.

De acuerdo con el coronel PNP Juan Montufar, jefe de la División de investigaciones de robos, el detenido formaría parte de una organización criminal que estaría integrada por otras cinco personas ya identificadas.