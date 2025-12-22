Defensor del Pueblo señala que pases al retiro en la PNP "está regulado por ley" y aún no se pronunciarán al respecto

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló en RPP que próximamente su institución emitirá un pronunciamiento respecto al pase al retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales de la PNP.

Añadió que la situación "está regulada por ley" y espera que las decisiones del pase al retiro "no estén alejadas de una ponderación adecuada".

"Es un tema que está regulado por ley y que todavía no me atrevería a dar ningún pronunciamiento. Creo que todavía no se publican las resoluciones, esto tendrá que en su momento seguramente publicarse y nosotros sacaremos el pronunciamiento que el caso convenga", declaró a RPP.

"El comando tiene ya sus disposiciones legales y ojalá que estas no estén alejadas de una ponderación adecuada y que los que tienen que ascender, que asciendan. Y los que tienen que pasar retiro también", añadió.

Pase al retiro en la PNP

En vísperas se conoció que el gobierno de José Jerí oficializó los pases al retiro en la Policía de cuatro tenientes generales y 21 generales, entre ellos el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy.

También se encuentra el pase al retiro de los tenientes generales Carlos Alejandro Céspedes Muñoz, Luis Miguel Gamarra Chávarry, Zenon Santos Loayza Diaz y Jhonny Armando Veliz Noriega.

Según la Policía Nacional del Perú, aseguró que el proceso del pase al retiro por renovación de cuadros está contemplado por ley y se realiza una vez al año.

Informó que para 2025 el total de oficiales generales y oficiales superiores que serán pasados al retiro es de 106, mientras que el total para 2024 fue de 318.