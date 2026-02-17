Últimas Noticias
“No voy a apoyar la candidatura de mi hermano”: César Acuña sobre la postulación de Héctor Acuña a presidencia de Mesa Directiva

César Acuña se pronunció sobre la postulación de su hermano, Héctor Acuña, a la Mesa Directiva del Congreso.
Redacción RPP

por Redacción RPP

El líder y candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) afirmó que su partido evaluará las listas en contienda, encabezadas por Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgard Reymundo y José María Balcázar.

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que no respaldará la postulación de su hermano, Héctor Acuña, a la Mesa Directiva del Congreso, cargo que conlleva la asunción de la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

“Yo no voy a apoyar la candidatura de mi hermano. Que quede claro. No vayan a estar pensando que hay un interés familiar”, señaló.

En ese sentido, indicó que su partido evaluará las opciones en contienda, teniendo en cuenta que quien asuma la presidencia del Congreso se encargará de la presidencia de la jefatura de Estado.

Cabe señalar que para la elección de la nueva Mesa Directiva se han presentado cuatro listas. Una de ellas es encabezada por Héctor Acuña (Honor y Democracia), mientras que las otras tres son lideradas por María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar Zelada (Perú Libre).

En otro momento, el candidato presidencial también se refirió a la censura de José Jerí y afirmó que no debería haber más expresidentes presos en el Perú, por lo que exhortó a la ciudadanía a elegir un candidato que garantice gobernabilidad y estabilidad en el país.

César Acuña Héctor Acuña José Jerí Alianza para el Progreso

