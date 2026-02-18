Gargurevich atribuye la alta rotación presidencial y la crisis a las peleas políticas y la llegada de grupos de poder

En RPP, el director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, dijo que el Congreso tiene un poder “casi presidencialista” que también ha contribuido a esta crisis política.

El Perú está por tener un octavo presidente en diez años tras la reciente destitución de José Jerí y la próxima asunción de su reemplazante. El actual panorama refleja la crisis e inestabilidad política que atañe a nuestro país desde el 2016.

Para el director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, las constantes crisis son producto de las pullas políticas y de la llegada de grupos de poder que – a su juicio – capturan los poderes del Estado para sus propios intereses.

“Creo que esa es la principal razón por la que estamos donde estamos, que es que los poderes en una república democrática, como deberíamos tenerlo, están rotos”, declaró en La Rotativa del Aire.

“O sea, el Congreso tiene un poder casi presidencialista, por lo cual tenemos estos ocho o nueve cambios de gobierno que son en realidad el resultado de pullas”, agregó.

Gargurevich remarcó así que el Perú ha caído ocho puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un reporta de Transparencia Internacional que mide el nivel de corrupción en el sector público en 182 países y territorios de todo el mundo.

El citado estudio indica que nuestro país, entre 2020 y 2025, ha pasado de 38 a 30 puntos en dicho índice mundial, y se ubica actualmente en el puesto 130 del ranquin -al igual que Egipto, Kenia, Mauritania y Azerbaiyán- con lo que solo supera a Bolivia (puesto 136), Paraguay (puesto 150) y Venezuela (puesto 180) en América del Sur.

“Nosotros, teniendo en realidad una democracia de esas características, ni siquiera llegamos al promedio de otros países. Estamos por debajo, estamos cada vez más cerca de las autocracias, de las dictaduras de otros países, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran revelación que tenemos que alertar”, apuntó.

Un llamado a escoger mejor a nuestros gobernantes

A menos de dos meses para las Elecciones Generales del 12 de abril, Gargurevich enfatizó que los electores tenemos la gran responsabilidad de informarnos antes de escoger al próximo presidente y a los senadores, diputados y parlamentarios andinos.

“Creo que esa debería ser la agenda, la presión a los candidatos sobre cómo vamos a ser entre los poderes del Estado para remediar esta situación, que creo que ya no se puede seguir repitiendo”, indicó.

“El ciudadano tiene que informarse cuáles son la agenda y los intereses del candidato que voy a votar. Y una vez que esté en el poder, pues tengo que involucrarme en cómo exijo que rinda cuentas de esa agenda, digamos, que me prometió”, añadió.

Finalmente, dijo que el país requiere que se convoque al Acuerdo Nacional con el objetivo de llegar a un consenso y apaciguar esta grave crisis política.

“Entonces, ahí es donde yo creo que la ciudadanía organizada tiene que empezar a exigir agenda a esos candidatos. Y la ciudadanía, obviamente, estar atenta para ver que quien responda a esas exigencias, pues, merezca su voto”, concluyó.