Fuerza Popular anunció que respaldará candidatura de María del Carmen Alva a la presidencia de la Mesa Directiva

La bancada de Fuerza Popular anunció que brindará su respaldo a la Lista 2, encabezada por la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, quien postula a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, y que conlleva a asumir la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

En un pronunciamiento ofrecido por el vocero de la agrupación política, César Revilla, quien estuvo acompañado por otros integrantes de la bancada, señaló que esperan que en la gestión de María del Carmen Alva se preserve “la estabilidad y seguridad nacional”.

“Exhortamos a realizar un acuerdo con los peruanos, no entre políticos, basado en cinco ejes: Participación activa de las Fuerzas Armadas junto a la Policía en la lucha contra el crimen con operativos permanentes y fortalecimiento de la inteligencia; presencia permanente de efectivos del orden, en el que el transporte público de Lima para proteger a los ciudadanos; trabajo obligatorio para los internos y control conjunto de penales por policías y Fuerzas Armadas; deportación inmediata de extranjeros en situación ilegal y garantía plena del derecho al voto mediante la apertura y funcionamiento de todos los centros de votación", agregó.

