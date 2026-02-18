Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fuerza Popular anunció que respaldará candidatura de María del Carmen Alva a la presidencia de la Mesa Directiva

Fuerza Popular respaldará a María del Carmen Alva
Fuerza Popular respaldará a María del Carmen Alva | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Pleno del Congreso elegirá este miércoles al presidente del Congreso, cargo que implica asumir la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

La bancada de Fuerza Popular anunció que brindará su respaldo a la Lista 2, encabezada por la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, quien postula a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, y que conlleva a asumir la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

En un pronunciamiento ofrecido por el vocero de la agrupación política, César Revilla, quien estuvo acompañado por otros integrantes de la bancada, señaló que esperan que en la gestión de María del Carmen Alva se preserve “la estabilidad y seguridad nacional”.

“Exhortamos a realizar un acuerdo con los peruanos, no entre políticos, basado en cinco ejes: Participación activa de las Fuerzas Armadas junto a la Policía en la lucha contra el crimen con operativos permanentes y fortalecimiento de la inteligencia; presencia permanente de efectivos del orden, en el que el transporte público de Lima para proteger a los ciudadanos; trabajo obligatorio para los internos y control conjunto de penales por policías y Fuerzas Armadas; deportación inmediata de extranjeros en situación ilegal y garantía plena del derecho al voto mediante la apertura y funcionamiento de todos los centros de votación", agregó. 

Nota en desarrollo... 

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Fuerza Popular María del Carmen Alva José Jerí

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA