Tragedia en el Rímac: hallan sin vida a una pareja y a su menor hijo en vivienda alquilada

por Redacción RPP

Efectivos policiales y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del hecho.

Lima
Una pareja de convivientes y su hijo menor fueron encontrados sin vida en el segundo piso de una vivienda que alquilaban en la urbanización Leoncio Prado, en el distrito del Rímac, provincia de Lima.

Según los vecinos, la familia no había sido vista desde el miércoles 17 de diciembre; sin embargo, el viernes decidieron alertar a las autoridades debido a un fuerte olor que emanaba del inmueble.

Al ingresar la noche de este domingo al recinto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos.

Se conoció que la pareja alquilaba el inmueble desde hace aproximadamente tres años y que, de acuerdo con información preliminar, ambos serían abogados.

En el lugar, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del hecho. El caso continúa en investigación.

Rímac Policía Nacional del Perú Ministerio Público

