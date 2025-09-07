Últimas Noticias
Fiscalía abrió investigación preliminar contra Carlos Canales por presunta construcción irregular de caseta en parque

La investigación, a cargo de la fiscal provincial Diana Vargas Quiñones, también comprende a funcionarios municipales y a un representante del Consorcio Miraflores.
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Miraflores, quien dispuso la construcción presuntamente irregular de una caseta de Serenazgo en el parque Leoncio Prado.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima inició investigación preliminar contra el alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Carlos Canales (Renovación Popular), por disponer la construcción presuntamente irregular de una caseta de Serenazgo en el parque Leoncio Prado.

El Ministerio Público investiga si se habría cometido los presuntos ilícitos de alteración del ambiente o paisaje y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.

Las diligencias, a cargo de la fiscal provincial Diana Vargas Quiñones, también comprenden a los funcionarios municipales John Ampuero, gerente municipal; y José Zamora, subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento. Asimismo, a Wilson Coronel, representante del Consorcio Miraflores.

De este modo, la entidad persecutora del delito dispuso realizar inspecciones, informes técnicos y demás diligencias con apoyo de la Policía Nacional para determinar responsabilidades conforme a ley.

Investigación inicia por denuncias de vecinos

El Ministerio Público precisó que la investigación tiene como base las denuncias presentadas por ciudadanos del distrito. Ante ello, la fiscal provincial Diana Vargas Quiñones dispuso encargar las primeras diligencias a la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la Policía Nacional, como la inspección en el lugar de los hechos, realizar un informe técnico de la zona afectada, tomar las declaraciones de los investigados, solicitar documentación al municipio distrital, entre otros.

"La [Fiscalía Especializada en Materia Ambiental] reafirma con estos actos el compromiso con la protección del medio ambiente, el patrimonio público y su protección. En este sentido, continuará con las indagaciones respectivas para determinar las responsabilidades conforme a ley", precisó la Fiscalía. 

Carlos Canales Miraflores Fiscalía parque Leoncio Prado

