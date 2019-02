Los chats muestran conversaciones de los integrantes de Peruanos por el Kambio. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros / Presidencia Perú / Ministerio de Justicia

Nuevas conversaciones entre los Parlamentarios de Peruanos por el Kambio evidencian la incomodidad dentro de la bancada oficialista con la asunción del presidente Martín Vizcarra al cargo, además de las rencillas que existen dentro de ese grupo parlamentario.

De acuerdo con un informe del dominical Panorama, la propia vicepresidenta Mercedes Aráoz aseguró en un chat denominado ‘Debate Bancada’ que existió un pacto entre el presidente Vizcarra, quien tenía algunas semanas en el poder, y Fuerza Popular.

“Creo que las declaraciones recientes de Juan son válidas. Se le consultó a Torres y a los miembros de la bancada no? Sorprende, no te parece? Parece que el mentado pacto existe. Nosotros no votamos por FP, el pueblo no votó por FP, ni tampoco por la extraña alianza con FA. Parece que el ‘golpe institucional’ se dio al fin y al cabo. Qué dolor por nuestro país”, escribió Aráoz el 4 de abril de 2018.

Tensión entre parlamentarios

Sin embargo, en los últimos días quedó claro que hubo un distanciamiento entre los miembros de Peruanos por el Kambio y Aráoz, debido a sus declaraciones sobre los aportes que realizó sobre el exdirector de personeros del partido, Marcos Prialé Marquina, a la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski con dinero que presuntamente provenía del ‘Club de la construcción’.

En declaraciones a RPP, Aráoz dijo que le pareció una “canallada” el comunicado emitido por el partido en el que calificaron de “graves” sus declaraciones. Al respecto, el congresista no agrupado y secretario general de PpK, Salvador Heresi, dijo en otro chat denominado ‘CEN PPK’ que la vicepresidenta estaba acostumbrada a maltratar a las personas.

“Esa es la palabra que usa para insultar esta señora. Acostumbrada a maltratar y pisotear a las personas. El estereotipo del empresario matón”, sostuvo Heresi.

Descartan postura contra el Gobierno

Las disputas dentro del partido y la bancada tampoco quedaron de lado y al ser consultado por la postura que adoptó en los últimos días el partido contra el Gobierno de Martín Vizcarra, que derivó en la renuncia de tres congresistas, el secretario de organización del partido, Jorge Villacorta, comentó que ellos no están en contra del presidente.

“Nosotros en el partido no somos una fuerza que quiere bajar al presidente (…) Ser oficialista no quiere decir que no tengas libertad de pensamiento ni de expresión ni poder decir, esto consideramos presidente que está muy bien lo felicitamos, esto no es exacto y esto podemos mejorarlo de esta forma”.