"Nos afecta a todos": reacciones en el Congreso tras pruebas que involucran a Soto en chats de trabajadores

Lima Congreso: reacciones sobre denuncias de Alejandro Soto

Congreso: reacciones sobre denuncias de Alejandro Soto | Fuente: RPP

Un nuevo informe periodístico, que sí revelaría una injerencia o influencia del presidente del Congreso, Alejandro Soto, en el chat grupal creado por sus trabajadores para mejorar su imagen y atacar en redes sociales a otros parlamentarios, ha generado reacciones entre los legisladores.

El congresista Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), reconoció que denuncias públicas contra Alejandro Soto perjudica a la imagen del Congreso de la República. Además, manifestó estar en contra que el titular de la Mesa Directiva parlamentaria de un paso al costado porque "generaría una mayor inestabilidad en el Congreso".

"Toda información negativa genera un mayor descrédito en la opinión pública. Sin duda alguna nos afecta a todos como institución por eso es que él se ha sometido a Ética y esta comisión decidirá o definirá realmente si hay o no responsabilidad penal administrativa, ética o penal", indicó a RPP Noticias.

En el mismo sentido, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), expresó su apoyo a Alejandro Soto y consideró que "inconductas o delitos individuales" que no tienen "porqué romper la majestad" del Congreso.

"No es bueno como poder del Estado por las cosas como le señalo, que son trascendentales para la política peruana y latinoamericana. Los cambios que ha hecho este Congreso fatalmente mancillado por las sindicaciones del presidente del Congreso, sino también a 'Los Niños', los 'Mocha sueldos', todas estas situaciones que obedecen a inconductas o delitos individuales que no tienen por qué romper la majestad del primer poder del Estado", dijo a RPP Noticias.

Según un último reportaje de Cuarto Poder, Sandra Rodríguez, asesora principal de Alejandro Soto, ordenó el 27 de octubre de 2022 al personal no realizar ninguna acción sin autorización del titular del Parlamento. "No saldrá del despacho ninguna acción ni actividad incluidos videos que no tengan autorización del congresista bajo responsabilidad de ser retirado del despacho", se lee en uno de los chats.

Caso en Comisión de Ética

A fines de agosto, la Comisión de Ética del Congreso aprobó investigar de oficio tres denuncias en contra del presidente del Congreso, Alejandro Soto, en una sesión extraordinaria.

Las denuncias tratan de una supuesta contratación de la hermana de la madre de su hijo, el voto a favor de la ley que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de delitos, un mecanismo que lo habría favorecido en un juicio oral por estafa; así como utilizar aportes de sus asesores para mejorar su imagen política en las redes sociales.

Alejandro Soto, en un último comunicado en sus redes sociales, rechazó categóricamente unos chats propalados en un informe periodístico de Cuarto Poder. "Dichas conversaciones se produjeron en un chat grupal sobre el cual no tenía conocimiento ni injerencia alguna", publicó el parlamentario.