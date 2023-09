Congresista Alfredo Azurín considera que la 'Policía de Orden y Seguridad' tendrá personal sin vocación

Congreso Alfredo Azurín: "Tampoco van a tener la vocación que tiene un policía en formación en una escuela"

Alfredo Azurín, congresista de la República | Fuente: RPP

El presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín (Somos Perú), cuestionó este lunes algunas de las medidas, como parte de la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, para la lucha contra la delincuencia.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Alfredo Azurín afirmó que la creación de la Policía de Orden y Seguridad, en el marco de la solicitud del Ejecutivo de 120 días de facultades legislativas, estará integrada por personal sin vocación.

"Ese cuerpo de Policía que quieren crear no va a formar parte de la carrera policial y tampoco van a tener la vocación que tiene un policía en formación en una escuela. Si solo las escuelas tienen deficiencias imagínese este grupo que van a crear. Tenemos 10 alumnos en las escuelas de formación que tranquilamente pueden acelerar su proceso mediante un filtro o examen para tener gente en las calles", dijo.

Alfredo Azurín consideró que la creación de la Policía de Orden y Seguridad se hará en circunstancias que la institución policial se encuentra abandonada.

"Se puede cumplir con eso y no crear un grupo paralelo que solamente va a entrar a cumplir un trabajo, claro se le dice que va a tener salud, que va a tener logística, se le dice que va a tener todos los recursos. Disculpa, mire como mienten. Las escuelas están abandonadas, la Policía no tiene recursos, entonces cómo pretenden crear esto cuando no resuelven los problemas de la Policía como es el bono del 2 % o bonos de emergencias. Todas esas carencias están en la Policía", indicó.

De otro lado, Alfredo Azurín también observó la propuesta de ley sobre la no caducidad de las requisitorias con respecto a la violencia contra la mujer, por lo que sostuvo que debería ser extendida para otros delitos como extorsión.

"También con la suspensión de la ejecución de la pena privativa con respecto a delitos que tengan una pena de 9 años. Entonces, creo que si queremos luchar contra la inseguridad ciudadana básicamente debemos modificar eso", señaló.

Críticas a la Fiscalía

Además, Alfredo Azurín aprovechó para criticar el papel de la Fiscalía de la Nación en el trabajo de investigación, ya que no tiene la "percepción y el olfato" policial.

"Nunca está en la escena del delito y nunca llegan a tiempo como en el caso del 'Maldito Cris' (...) No tienen la percepción de la policía de investigaciones me refiero a todo el policía que investiga", aseguró.

Por este motivo, el congresista solicitó devolver a la Policía la capacidad de investigar hechos criminales.

"El Ministerio Público no es un jefe, ellos llegan, cuestionan el trabajo desde un escritorio y nunca están, lo digo con toda experiencia, en la escena como deberían estar. La fiscal (Patricia) Benavides ha dado una orden diciendo que los fiscales tienen que ser más proactivos y estar siempre con la Policía, pero en la práctica no lo hacen", manifestó.