Pedro Castillo inscribió su candidatura para postular a la Presidencia en el 2026, según su abogado

El abogado William Paco Castillo dio a conocer que su defendido, el expresidente Pedro Castillo, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la documentación respectiva para inscribir su movimiento político ‘Todo con el Pueblo’ y que tentará al máximo cargo en las elecciones 2026.

“Ha inscrito su candidatura. Él, sufriendo detención, me ha manifestado que va a encabezar la lista para presidir esta República por segunda vez”, señaló en el programa Las cosas como son de RPP.

“Dirán cómo va a postular si ya fue presidente y no hay reelección. Ese es otro tema. No hay reelección inmediata, en este momento Castillo no es el presidente, es la señora [Dina] Boluarte, por lo tanto no habría reelección inmediata”, agregó.

Otro de los argumentos para una eventual postulación de Pedro Castillo es que se encuentra en calidad de detenido mas no sentenciado.

Pedro Castillo postulará a la presidencia, anunció su abogado | Fuente: RPP

Cabe recordar que Pedro Castillo enfrenta un proceso por el fallido golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Detenido desde entonces por estos hechos, el expresidente viene siendo procesado por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.

Al respecto, William Paco Castillo afirmó que la figura de “rebelión” no tendría validez.

“En ningún momento disolvió las instituciones, siguieron funcionando. El tema político, el tema del Golpe de Estado, aquí el de rebelión, el delito tiene elementos típicos, no basta con que yo diga que voy a disolver, ese delito tiene que consumarse, y se consuma cuando se cierran las instituciones”, detalló.