APP: cronología de la crisis que remece al partido tras filtración de audios de César Acuña y Lady Camones

Una nueva crisis golpea a la bancada de APP y complicaría la candidatura de César Acuña al Gobierno Regional de La Libertad | Fuente: Facebook César Acuña

El último viernes, el portal Epicentro TV difundió unos audios de una reunión entre el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña; la presidenta del Parlamento, Lady Camones; y otros miembros de la bancada de dicho partido. En la reunión, Acuña exigía a Camones gestionar el proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo porque eso le aseguraría votos para su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

"Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo. Aquí estamos acordando lo que es la agenda, la estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Lady dice sáquenme el dictamen de este proyecto", afirma Acuña.

Este audio fue el detonante de una nueva crisis dentro de APP que, hasta ahora, ha tenido como consecuencia que la otrora bancada de 15 parlamentarios quede solo con 9.

Tras la difusión de los audios, Acuña se preguntaba en Twitter: ¿qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo? | Fuente: Facebook APP

César Acuña: ¿Qué hay de malo?

El mismo viernes, apenas unas horas después de la difusión de los audios, uno de los primeros en responder fue César Acuña, vía Twitter.

En dicha red social, el fundador de APP se preguntaba: "¿qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de cien mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP?"

"Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales", añadía en un escueto tuit en comparación con la magnitud de los hechos que quedaban en evidencia.

Además, el proyecto de convertir Alto Trujillo en distrito ya había sido promocionado como una promesa de campaña de César Acuña; sin embargo, tras la difusión del reportaje, la propaganda electoral con la propuesta fue retirada de las redes.





Propaganda de la propuesta fue retirada de las redes | Fuente: Captura Epicentro TV

Pero, ¿qué pasó con la exigencia de César Acuña a la presidenta del Congreso sobre el Alto Trujillo?

Según información del portal Convoca, el proyecto de ley fue derivado en menos de 6 días a la Comisión de Descentralización del Congreso. El PL ingresó el 26 de agosto al Parlamento de parte del Ejecutivo y, el 31 de agosto, fue derivado a la referida comisión parlamentaria. Es decir, al día siguiente de la reunión entre Acuña y los congresistas de su bancada.





El último viernes, Lady Camones apareció sola en una conferencia de prensa y negó que hubiera ocurrido algo irregular en la reunión | Fuente: Congreso de la República

Lady Camones: "En 48 horas" tendremos al responsable

Ese mismo viernes, la presidenta del Congreso, Lady Camones, apareció sola en una conferencia de prensa en la que señaló que el audio no revelaba nada irregular y acusó de que se había vulnerado el derecho a la intimidad con su difusión.

"Yo lamento mucho que se haya violentado el derecho a la intimidad que tenemos todos los congresistas. He presentado mi reclamo ante el partido, en 48 horas sabremos quién ha traicionado la confianza de la bancada de APP", sostuvo la titular del Parlamento.

Asimismo, Camones remarcó que no hay un “trato diferenciado” respecto a los proyectos de ley solo por representar a una bancada.

“Todos estos proyectos, cuando entran al Congreso, tienen un trámite regular que se puede definir en la Junta de Portavoces en la cual, como presidenta del Congreso, yo no tengo un voto, son los portavoces quienes representan a sus bancadas quienes deciden si un proyecto se exonera de comisión o no”, expresó.

Minutos antes de la conferencia de prensa, el congresista Guillermo Bermejo de Perú Democrático anunciaba la presentación de una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso.

"Hoy es un día realmente negativo, pobre, y yo voy a conversar con mi bancada, y espero que otras bancadas también se puedan sumar, para plantear la censura de la Mesa Directiva. Si es así como están manejando las cosas, la señora (Lady) Camones y quienes la acompañan no tienen derecho a estar ni un minuto más dirigiendo los destinos del Congreso", señalaba el parlamentario.

Durante la noche del viernes, Luis Valdez, secretario general de APP, anunciaba en RPP Noticias que ya tenían identificada a la persona que había filtrado el audio. Minutos después, Richard Acuña precisaba que era una mujer la que había filtrado el audio, aunque no mencionó nombres.

Heidy Juárez: "Niego rontundamente cualquier tipo de responsabilidad"

El sábado por la mañana, la congresista de APP, Heidy Juárez, en diálogo con RPP Noticias, negaba cualquier responsabilidad en la filtración del audio.

"Si el partido lo considera conveniente, me someto a las investigaciones que considere pertinentes para que se aclare toda esta situación, porque es lamentable todo lo que está pasando por la filtración de estos audios que, de manera tendenciosa y desinformando, porque no han puesto el desarrollo de toda la reunión que se tuvo", explicó.

Además, refirió que su partido no le ha comunicado nada sobre su presunta participación en la referida filtración y culpó a la prensa de implicarla en el suceso.

"Mi partido no me ha comunicado nada, no tengo ningún conocimiento por parte de mi partido y lo que me afecta muchísimo es que de manera muy tendenciosa ventilan mi nombre (...) Estoy aclarando esto por las presunciones que está haciendo la prensa", sostuvo.





Comisión de Ética "evaluará" los audios

Horas después, la presidenta de la Comisión de Ética del Parlamento, Karol Paredes anunció que se evaluarían los audios y que "en su momento" se pronunciarían.

“[¿Se van a revisar estos audios en la comisión?] Sí, vamos a entrar a un proceso de evaluación respecto a este tema, justamente se está tratando desde ayer y seguramente en su momento nos pronunciaremos”, declaró Paredes a TV Perú.

La legisladora de Acción Popular afirmó que se requiere más información del caso y remarcó que se trata de una conversación privada en un entorno de confianza, por lo cual se debe realizar una evaluación exhaustiva.

“Necesitamos más información. No nos olvidemos que son conversaciones privadas en un entorno de confianza y necesitamos hacer la evaluación como corresponde”, manifestó.

"Persona no grata"

También el último sábado, el Frente de Defensa del Centro Poblado Alto Trujillo, distrito El Porvenir, declaraba "persona no grata" y "traidor" a César Acuña por "lograr la suspensión" de la creación del distrito Alto Trujillo y "traficar con los intereses y necesidades" de la población.

Asimismo, solicitaron al JNE la "exclusión definitiva" de Acuña del proceso electoral 2022, "al poder comprobarse claramente el delito de tráfico de influencias para satisfacer sus apetitos políticos personales y partidarios"

Pobladores de la localidad de Alto Trujillo en El Porvenir declararon "persona no grata" a César Acuña | Fuente: Frente de Defensa del Centro Poblado Alto Trujillo

APP expulsa a Heidy Juárez

El domingo, el Comité Político Nacional de APP acordó por unanimidad expulsar a la congresista Heidy Lisbeth Juárez de sus filas partidarias.

"Dicha decisión, firme e irrevocable, se ha adoptado luego de una investigación interna sobre el audio, ilegalmente grabado y difundido, de una reunión del grupo parlamentario con las autoridades de la organización política", se lee en una carta remitida a la legisladora y hecha pública en redes sociales.

En la misiva se indicaba también que evaluaron la "lamentable asistencia" de Heidy Juárez a Palacio de Gobierno, un hecho que, refirieron, "se suma a su reprochable actitud de favorecimiento al gobierno del presidente Pedro Castillo".

"Consideramos que acciones como las realizadas por usted solo buscan dinamitar el bloque democrático para evitar la toma de decisiones drásticas, conforme a la Constitución del Estado", remarcó el Comité Político Nacional del partido fundado por César Acuña.

APP decide expulsión de Heidy Juárez | Fuente: APP

Aníbal Torres: Hemos esperado que la mesa directiva dé un paso al costado

Por la noche, en una conferencia de prensa, el premier Aníbal Torres, acompañado de los ministros de Estado, dijo haber estado esperando que la mesa directiva del Congreso diera un paso al costado tras la difusión de los audios.

“Nosotros hemos analizado el día de ayer y hemos esperado todo el día para ver si frente a estos graves hechos la Mesa Directiva del Congreso de la República da un paso al costado porque ha generado una tremenda inseguridad política, ha potenciado la inseguridad que tenemos, la cual nos perjudica económicamente”, señalaba el titular del Gabinete Ministerial,

Torres aseveró que los audios entre Lady Camones y César Acuña solo han demostrado que la agenda del Congreso se fija desde fuera del Legislativo. También cuestionó que la Fiscalía no se pronuncie todavía ante esos hechos.

“Ahí (en los audios) podemos ver con toda claridad que la agenda del Congreso no es determinada desde dentro, desde la Junta de Portavoces, sino desde fuera. Es el candidato mencionado el que fija la agenda, todos los demás que se encuentran ahí lo respaldan”, expresó.

El premier cuestionó que la Fiscalía no hubiera actuado ante lo que se evidencia en los audios difundidos | Fuente: Andina

Heidy Juárez: "No me han permitido dar mis descargos"

Este lunes, la parlamentaria Heidy Juárez se pronunció a través de Twitter sobre la decisión del Comité Político Nacional de Alianza para el Progreso (APP) de expulsarla del partido tras considerarla responsable de la filtración de los audios.

Al respecto, Juárez señaló que le "sorprende ingratamente" la decisión de APP ya que no le comunicaron "nada" previamente.

"Me sorprende ingratamente que se haya tomado dicha decisión sin siquiera haberme comunicado nada previamente, mucho menos se me ha dado la posibilidad de ejercer mi legítimo derecho a hacer mis descargos, más aún, cuando públicamente he señalado que me someto a cualquier investigación que considere pertinente el Partido", señaló la parlamentaria en un comunicado.

Asimismo, "rechazó rontundamente" tener responsabilidad en la filtración de los audios y cuestionó las pericias que señalaron su autoría.

"Según el comunicado (de APP) se basa en un análisis técnico sin indicar qué tipo de pericia se ha realizado, los métodos utilizados, ni las conclusiones a las que se arriban, análisis al cual no he tenido acceso", señaló.

A toda la opinión pública mi pronunciamiento ante las injustas acusaciones pic.twitter.com/p333r7XXYD — Heidy Juárez (@heidyjuarezc) September 5, 2022

Richard Acuña: Filtración "es estrategia del Gobierno"

Richard Acuña, hijo de César Acuña e integrante de la dirección nacional de APP, en diálogo con RPP Noticias, respaldó la decisión de expulsar a la congresista Heidy Juárez de sus filas partidarias tras la filtración de audios entre César Acuña; Lady Camones, presidenta del Congreso, y demás parlamentarios de APP.

"Producto de los audios que salieron, tuvimos que contratar a una empresa encargada de analizar dichos audios. El resultado de esa empresa, que nosotros, obviamente, mantenemos en la interna del partido, tuvieron como resultado que la señora Juárez fue la encargada de grabar la reunión", señaló.

Según Acuña, esas pericias "y reuniones que ha tenido de manera cercana con el presidente Castillo" sustentaron la expulsión de Juárez de APP y evidencian "que esta es la estrategia utilizada por el Gobierno para desestabilizar el Bloque Democrático".

Asimismo, acusó a Juárez de "jugar un partido aparte" con el presidente y de trabajar "directamente con el gobierno".

"Lamentamos que la ex parlamentaria de APP, finalmente, esté jugando un partido aparte con el presidente que está tratando de salvarse de todas las maneras y con malas mañas aprendidas para afectar a todos los que queremos vacarlo", subrayó.

Presentan su renuncia a la bancada de APP

Algunas horas después, la congresista Heidy Juárez presentó su renuncia irrevocable a la bancada de APP acusando que "de forma arbitraria" fue acusada de filtrar los audios, sin darle derecho a defenderse.

"Soy clara y contundente en mi defensa, no grabé y no filtré absolutamente nada. Han buscado a quién sacrificar, y han buscado la oportunidad. Tengo la frente en alto y no me doblegarán", señaló en Twitter

Ante el proceder de @Peru_APP que de forma arbitraria ha vulnerado mis derechos, apartándose de los principios que rigen a esta organización política, es que por motivo de conciencia me he visto forzada por la situación a RENUNCIAR DE MANERA IRREVOCABLE a la Bancada. pic.twitter.com/R4Egjmcj2D — Heidy Juárez (@heidyjuarezc) September 5, 2022

A esta renuncia se sumó la del parlamentario Roberto Chiabra quien alegó "razones de conciencia" para apartarse de la bancada de APP.

"Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, comunicarle que por razones de consciencia he tomado la decisión de renunciar al 'grupo parlamentario Alianza Para el Progreso' que representa", se lee en la carta dirigida a el vocero de la bancada, Alejandro Soto.

Asimismo, agradece a César Acuña, presidente de APP, "por la deferencia que tuvo de invitarme a participar en la lista parlamentaria como independiente".

La salida de estos dos parlamentarios de la bancada de APP ha sido el saldo de una crisis que se ha agudizado con la censura contra la presidenta del Congreso, Lady Camones. No obstante, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto Reyes, presentó un pedido para reconsiderar la votación de la destitución.