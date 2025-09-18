Últimas Noticias
Congreso oficializó resolución que autoriza viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos

En la resolución se indica que Boluarte se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República de manera remota
En la resolución se indica que Boluarte se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República de manera remota | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Olea
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El documento legal, publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, lleva las firmas del presidente del Congreso, José Jerí; el primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi; la mandataria Dina Boluarte; y el titular de la PCM, Eduardo Arana.

El Congreso oficializó la Resolución Legislativa que autoriza a la mandataria Dina Boluarte a viajar del 21 al 25 de septiembre a Estados Unidos, a fin de participar en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En dicha resolución, se indica que Boluarte se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República de manera remota mediante el uso de "tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse".

El documento legal, publicado este jueves 18 de septiembre en el diario oficial El Peruano, lleva las firmas del presidente del Congreso, José Jerí; el primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi; la mandataria Dina Boluarte; y el titular de la PCM, Eduardo Arana.

Itinerario de Dina Boluarte

Dina Boluarte participará del programa de las Naciones Unidas el martes 23 a las 11:00 a.m. (hora peruana). Su intervención está prevista para el quinto lugar entre los Estados miembros durante el primer día del debate general, que este año tendrá como tema central “Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Entre las actividades que realizará la mandataria se incluye una reunión de alto nivel para conmemorar el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, una cena de trabajo de alto nivel de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea de las Naciones Unidas, y un evento especial sobre acción climática.

