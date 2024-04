Sigue pendiente en el Congreso debate que limita que exsentenciados por delitos graves postulen a elecciones

Congreso Congreso de la República tiene pendiente debatir dictamen para que exsetenciados por delitos graves no postulen en elecciones

Hasta el cierre de este informe, ocho plenos se han realizado en el Parlamento este año y la propuesta de ley que limita que exsetenciados por delitos graves como homicidio o terrorismo postulen en elecciones hasta 10 años después de haber cumplido su condena continúa sin ser debatida por los congresistas.

De acuerdo a la agenda parlamentaria, el dictamen forma parte de los puntos que el Congreso abordará en las sesiones plenarias que se realizarán de hoy miércoles 10 y mañana jueves 11 de abril. Su eventual debate genera expectativa ante el impacto que podría tener para las futuras elecciones en el Perú.

¿Una iniciativa clave de cara a las elecciones de 2026?

Este proyecto de ley es importante porque así evitamos tener autoridades que puedan volver a cometer estos delitos al llegar al poder, sostiene Katherine Zegarra, quien agrega que la demora de este debate está en la cancha de los congresistas.

“Lamentablemente lo que no encontramos es que no existe una voluntad política general de la mayoría de los parlamentarios para que se genere esta reforma constitucional que, si bien no garantiza que los candidatos no cometan este tipo de delitos, pues lo que sí hacemos es que limitamos a aquellos que ya los han cometido”, precisa.

El dictamen para evitar que exsentenciados por homicidio y terrorismo, entre otros delitos graves, está en agenda desde hace meses y en ninguno de los ocho plenos programados hasta el momento se ha mencionado como opción. ¿En quién recae esta responsabilidad? El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, lo explica:

“La responsabilidad de que un proyecto de ley ingrese al debate en el Pleno del Congreso, recae exclusivamente en el presidente del Congreso. Generalmente los proyectos de ley que ingresan al debate se realizan luego de que existan coordinaciones a nivel de las bancadas. El reglamento no establece un plazo para ello, por dicha razón es que existen, en este momento, decenas de proyectos de ley dictaminados en el orden del día y que están pendientes de ser debatidos en el Pleno”, refiere.

El proceso que debe seguir el texto para ser aprobado

A dos años de las elecciones 2026 y con casi 30 partidos políticos inscritos (y otra decena en proceso de inscripción), nos preguntamos cuánto tiempo tomaría aprobar elevar la valla a exsentenciados por delitos dolosos.

Especialistas consultados por El Poder en tus Manos señalaron que, al tratarse de una reforma constitucional, se requieren dos votaciones, en dos legislaturas diferentes, en las que se alcancen por lo menos 87 votos para lograr que este tipo de postulantes con antecedentes no lleguen a cargos públicos.

“A mi juicio sí es importante y necesario que esto sea discutido en el pleno del Congreso lo más pronto posible con miras a unas elecciones que se realizarán en el 2026, pero que tienen unos plazos anteriores para la inscripción de candidatos, para también la afiliación a los partidos y movimientos políticos”, recalca el abogado constitucionalista Erick Urbina.

El experto explica que, para que la medida sea efectiva de cara a las siguientes elecciones, el dictamen debe ser debatido “a más tardar este año”, porque, de lo contrario, no encajaría en las modificaciones que se pueden realizar a las normas antes de la convocatoria oficial a comicios.

“Al ser una reforma constitucional estamos hablando de dos legislaturas. Tendría que ser aprobado en esta legislatura que culmina en junio, y se va a ampliar seguramente hasta julio, y en la siguiente que empieza (a partir) el 27 de julio”, comenta.

Aquí es donde aparecen los partidos políticos, con bancadas en el Congreso que parecen estar preocupadas por atender otros temas que consideran más importantes para ellos, comenta el analista político Enzo Elguera.

“Sí considero que existen intereses de agrupaciones políticas y de algunos militantes que se puedan encontrar incluso con representación. Incluso, un condenado por terrorismo y que ya haya pasado por su condena puede postular”, sostiene.

Aprobar la ley que inhabilita a exsentenciados por delitos graves como homicidio, terrorismo, violencia sexual, entre otros, marcaría un precedente, coinciden los especialistas. Y solo queda este año para poder debatir para aprobarla a tiempo antes de las elecciones 2026.