Diego Pomareda denuncia que pretenden despedirlo del Congreso por indicar que se está afectando a la democracia

"Lo que decían los tuits es que una mayoría parlamentaria, con sus acciones temerarias, estaban afetando la democracia", dijo Pomareda | Fuente: RPP

El abogado constitucionalista Diego Pomareda, asesor de la legisladora Flor Pablo, denunció que se le ha abierto un proceso disciplinario por supuestamente "afectar la dignidad parlamentaria" con el que se pretende despedirlo. Ello, tras publicar unos tuits en donde mostraba su disconformidad frente a la contrarreforma universitaria y la destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.

"Hace unos días la oficina de Recursos Humanos me ha notificado a mi casa un proceso disciplinario con la finalidad de despedirme por falta grave. ¿Cuál es la razón? Supuestamente haber afectado la dignidad parlamentaria y no proteger a la institución del Congreso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo que decían los tuits es que una mayoría parlamentaria, con sus acciones temerarias, estaban afectando la democracia y el estado constitucional de derecho, por un lado. Luego yo hacía referencia a que se estaba afectando una reforma universitaria: la meritocracia, los principios básicos de calidad educativa. Y, además, hacía referencia al atropello que se estaba haciendo en ese momento a la Junta Nacional de Justicia que finalmente los inhabilitaron hasta 10 años de forma desproporcionada", manifestó.

"Esto no se trata de Diego Pomareda, del asesor parlamentario de Flor Pablo. Se trata de que toda aquella persona que vaya a oponerse a una mayoría parlamentaria que, desde mi punto de vista, está tomando acciones abusivas, hay que apartarla. Yo respeto la institución. Creo que es fundamental para la democracia. No hay democracia sin Congreso. Pero eso no quiere decir que yo no pueda advertir o alertar que una mayoría, un fragmento le está haciendo daño a la democracia (...). Hago una convocatoria a gente joven para unirse por mínimos democráticos y para defender el estado constitucional de derecho. Si eso es una causal de despido, ¿en qué democracia estamos?", agregó.

¿Qué es un proceso disciplinario?

Con respecto al proceso disciplinario que se le ha abierto, Pomareda contó los detalles y las características del procedimiento.

"Básicamente, consiste en que el Oficial Mayor ha elevado a la oficina de Recursos Humanos para que evalúen mis tuits. Y lo que ha dicho esta oficina es que mis tuits se consideran una falta grave por afectar la dignidad parlamentaria. Y esa falta grave constituye el despido", indicó.

"Cuando se me notifica, yo tengo cinco días hábiles para responder. Y ellos van a responder en 15 días hábiles. O sea esto se va a resolver en 20 días. Y muy probablemente ya sabemos que la suerte está echada", finalizó.