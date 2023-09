Keiko Fujimori: Muerte de Hernando Guerra García "es un llamado de atención al sector de salud"

Lima Keiko Fujimori lamentó las circunstancias en las que falleció el congresista

Keiko Fujimori brindó declaraciones a la prensa a las afueras de su domicilio. | Fuente: RPP

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su pesar por el fallecimiento del congresista de su partido Hernando Guerra García, ocurrido esta madrugada en la región Arequipa, al sur del país.

“Seguimos todos desde Fuerza Popular muy tristes y tratando de asimilar esta noticia que nos ha tomado a todos con profunda sorpresa. En el caso de ‘Nano’, queremos recordarlo por su alegría, por su compromiso con los emprendedores, con la pequeña y mediana empresa, y por ese gran don de gente”, dijo a la prensa en la puerta de su domicilio, en San Borja.

La excandidata presidencial lamentó las circunstancias de la muerte de Guerra García, quien sufrió una descompensación y no pudo ser atendido en el centro de salud de Punta de Bombón, por la ausencia de un médico de turno; siendo trasladado hasta un hospital de EsSalud, donde se certificó su deceso.

“Es terrible que no hayan podido atender al señor Guerra García, pero esta noticia no debe ser tomada solo por el hecho de que haya ocurrido con un excongresista. Debe ser un llamado de atención en general, porque hay una población que no está siendo atendida y cuántas vidas como las del señor ‘Nano’ se pierden porque no ha habido una atención adecuada y oportuna para intentar salvarle la vida”, manifestó.

La lideresa naranja consideró que este caso debe ser un “llamado de atención” al sector Salud en su conjunto, pero evitó hacer declaraciones políticas al respecto y rechazó comentar la posibilidad de que se pidan cambios en el Ministerio de Salud (Minsa) tras lo ocurrido.

“Es un llamado de atención al sector de salud, sin duda. Pero creo que, en estos momentos, más allá de hacer este tipo de llamado de atención, creo que es momento de recordarlo (a Guerra García), de agradecerle porque él actuó de manera disciplinada, leal y asumía cada reto desde el momento en que se le invitó a la familia de Fuerza Popular”, refirió.

“No vamos a hacer comentarios políticos, pero sí creo que debe llamar a la reflexión el hecho de que un ciudadano peruano no haya podido recibir una atención oportuna. Eso debe ser, en general, para que los servicios de salud a nivel nacional puedan mejor sus horarios de atención y que se otorguen servicios de calidad”, agregó.



La muerte del legislador fujimorista ocurrió esta madrugada en la región Arequipa, al sur del país.

Rol de Guerra García

Keiko Fujimori resaltó el rol que desempeñó Hernando Guerra García desde que se integró a Fuerza Popular, asumiendo el cargo de jefe del Plan de Gobierno y cabeza de lista parlamentaria del partido derechista.

Ya en el Congreso, recordó Fujimori Higuchi, el desaparecido legislador fue vocero naranja, presidente de la Comisión de Constitución y vicepresidente del Legislativo.

“La última vez que vi al señor Guerra García fue el día lunes, que tuvimos sesión de Comité Político, y nos contó que estaba yendo a Arequipa para participar de Perumin”, comentó la también exlegisladora.

Finalmente, Keiko Fujimori dijo confiar en que el exministro Fernando Rospigliosi, accesitario de Guerra García, asumirá con “mucha responsabilidad” el cargo. “No podemos comparar a las personas, pero vamos a extrañar mucho a ‘Nano’”, zanjó.