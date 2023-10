Investigación sumaria contra la JNJ: Comisión de Justicia recibirá hoy a 6 penalistas y constitucionalistas

La Comisión de Justicia del Congreso tiene programado continuar hoy, martes, con la investigación sumaria contra los 7 magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La sesión, que se llevará a cabo de manera semi presencial a partir de las 9am., tiene previsto recibir a 6 abogados contitucionalistas y penalistas, entre los que destacan la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma; y el exdefensor del Pueblo, Walter Albán Peralta.

Además, fueron convocados el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti; el exprocurador anticorrupción Cristian Salas Beteta; la magíster en Derecho Constitucional, Beatríz Ramírez Huaroto; y el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda, quien fue uno de los integrantes de comisión consultiva que brindó asesoría en materia constitucional a la presidenta Dina Boluarte.

Agenda de la Comisión de Justicia del Parlamento Fuente: Congreso de la República

Últimas acciones

En la última sesión de la Comisión de Justicia, realizada el último 22 de septiembre, se hizo presente el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien fue enfático en señalar que no recibió ningún tipo de presión para emitir algún pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cuando estaba inmersa en un procedimiento de inhabilitación por parte del Parlamento.

"A mí nadie me presiona y lo dije (…). A mí nadie me ha presionado, preciso (…). Todo se ha hecho a partir de una expresión gramatical (…). Han convocado a mis compañeros magistrados no sé a santo de qué, porque una periodista dijo algo y yo digo: ellos contra mí no han ejercido ninguna presión ni se los permitiría, ni se atreverían. Eso ténganlo claro. No se atreverían porque me conocen", indicó.

Asimismo, cuando la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, le preguntó si tres magistrados de la JNJ -Imelda Tumialán Pinto, Humberto de la Haza y María Zavala Valladares- lo visitaron, antes del 28 de junio pasado, para tocar el tema sobre pronunciarse a favor de Zoraida Ávalos, Arévalo Vela lo negó tajantemente.

"Quiero dejar bien en claro que nunca las tres personas que usted menciona (...) han hablado conmigo de ese tema. De que las conozco, las conozco; es más, por razones funcionales, he tratado con el Dr. De la Haza, con la Dra. Tumialán, pero nunca de este tema. Con la Dra. Zavala menos, porque nunca ha tratado nada conmigo", subrayó.

Por otro lado, el 21 de septiembre, la Comisión de Justicia recibió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y a la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), autora de la moción que propone la remoción de los magistrados.

Después de comparecer junto a sus colegas de la JNJ ante el referido grupo de trabajo parlamentario, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, reiteró las críticas contra la investigación sumaria seguida contra sus colegas.

“Esperamos, como ha sido dicho por cada uno de los miembros, que este proceso se declare improcedente, porque no hay un procedimiento reglado o, en su defecto, se declare infundado este procedimiento y que se archive porque no tiene lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico; lo cual no significa que la Junta no acepte la competencia del Congreso para investigar y sancionar”, declaró a los medios de comunicación tras la sesión.

Amplían plazo de investigación sumaria

Un día antes de la presentación del presidente del Poder Judicial, el pleno del Congreso aprobó el pedido de la Comisión de Justicia de ampliar, por 14 días más, el plazo para llevar a cabo la referida investigación sumaria contra la JNJ.

Además, el miércoles 20 de setiembre, la referida comisión aprobó el informe preliminar que establecía que estaba pendiente la ejecución de sesiones programadas para escuchar los fundamentos de las partes, de los testigos y expertos en el tema.

“Esta etapa resulta fundamental para que la comisión cuente con mayores elementos de juicio, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, respetando el debido proceso”, se lee en el informe.

Dicho documento señala que, debido a las imputaciones contra los juristas, se deben individualizar las acusaciones “que se realiza a cada uno de ellos”.