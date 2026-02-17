Congreso elegirá este miércoles al nuevo presidente de la república encargado tras censurar a José Jerí

El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que hasta hoy a las 6 p.m. las bancadas del Parlamento deberán presentar las listas de candidatos que postularán al cargo.

Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, anunció que mañana miércoles habrá un pleno extraordinario para que las bancadas del Parlamento voten por quién será el nuevo mandatario del país, luego de que se aprobara la censura contra José Jerí.

La votación para elegir al reemplazante de Jerí se realizará desde las seis de la tarde, mientras que el plazo para presentar las propuestas de candidatos vence hoy a las 6:00 p. m.

El Congreso de la República aprobó censurar este martes al jefe de Estado, José Jerí, en su calidad de presidente del Parlamento. El motivo para que los legisladores tomaran esta decisión fue por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja el pasado 26 de diciembre.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la Representación Nacional, reunida en un pleno extraordinario, aprobó las siete mociones de censura contra el mandatario, luego de aprobarse una cuestión de orden para que se pasara directamente a la votación, prescindiendo del debate.

Perú tendrá su noveno presidente en los últimos 10 años. José Jerí se suma a la lista de exmandatarios tras apenas gobernar por dos meses, cuando asumió el cargo luego de que el Congreso vacara a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.