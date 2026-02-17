Ana Zegarra plantea cuestión de orden para que no se debata la censura contra José Jerí y se proceda por la vacancia

La congresista Ana Zegarra (Somos Perú), presentó una cuestión de orden del día en el pleno extraordinario donde se abordan las 7 mociones de censura contra el presidente José Jerí.

“Planteo cuestión de orden para aplicar el artículo 89-A sobre la vacancia del presidente de la República, concordante con el artículo 113 de la Constitución, dado el análisis de los hechos que se han realizado con actos como presidente de la República, mas no como presidente del Congreso”, señaló la parlamentaria.

“Debemos tener en cuenta que el artículo 43 de la Constitución indica: “la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible […] y se organiza según el principio de la separación de poderes. Entonces, señores congresistas, ¿qué podemos decir? ¿Qué en una sola persona residen dos poderes del Estado? ¿Qué ahora el presidente de la república es al mismo tiempo presidente del Congreso? Si no estaríamos cometiendo un acto inconstitucional nosotros mismos”, alegó.

Zegarra Saboya indicó que su cuestión de orden "se plantea para que, en este caso, se declare improcedente la aplicación del cuarto párrafo del artículo 68 y pasemos al procedimiento previsto en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso".

"Si no, también, de otra forma, nosotros estaríamos cometiendo riesgo de infracción contra […] la Constitución", sostuvo.

Asimismo, indicó que "es importante que se convoque al presidente de la República a hacer uso de su defensa, porque eso es un derecho constitucionalmente reconocido".

Congresistas reaccionan a presentación de cuestión de orden

Luego de que la parlamentaria Zegarra Saboya planteara la cuestión de orden, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, abrió una ronda de debate antes de votar la admisión del recurso planteado por la referida congresista.

En ese sentido, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) consideró que debía rechazarse la cuestión de orden, porque las 7 mociones de censura ya habían sido admitidas a debate.

"Es el colmo que después de varios años acá en el Parlamento no sepamos el contenido del Reglamento del Congreso. Las mociones ya han sido admitidas, no corresponde ninguno de estos procedimientos, así que deben ser rechazados de plano”, refirió.

Por su parte, Edward Málaga (no agrupado) resaltó que la sesión extraordinaria fue convocada con un punto específico de agenda, por lo que no cabía dilucidad algún procedimiento adicional.

"Al amparo del artículo 59 del Reglamento, pido que se declare improcedente la cuestión previa, porque, además, según el artículo 50 del Reglamento estamos en una sesión extraordinaria convocada explícitamente y solo, y eso lo ha defendido usted innumerables veces, para ver exclusivamente este tema y ningún otro tema de debate y ningún otro tema de procedimiento”, destacó.

A su vez, Patricia Juárez (Fuerza Popular) reafirmó que la censura "no es el procedimiento adecuado" y señaló que el Congreso no puede "convertirse en un factor desestabilizador”

“Como lo hemos venido sosteniendo, la censura no es el procedimiento adecuado ante los cuestionamientos planteados. La censura es una figura propia del ámbito parlamentario. Utilizarla para sancionar supuestas conductas vinculadas al ejercicio de la Presidencia no solo la distorsiona, sino que altera gravemente nuestro sistema presidencialista y, por supuesto, desdibuja gravemente la separación de poderes”, manifestó.

“No podemos permitir que, en medio de esta crisis, se impongan interpretaciones forzadas, con el único objetivo de generar mayor inestabilidad y, por supuesto, obtener réditos políticos y electoreros. El Congreso no puede convertirse en un factor desestabilizador”, arguyó.

Cabe señalar que, según el Reglamento del Congreso, si la Representación Nacional tiene "duda extrema que no pueda ser dilucidada de inmediato por el Parlamento" en lo que plantea la cuestión de orden, el presidente del Congreso deberá enviar el asunto a la Comisión de Constitución para que emita opinión "a más tardar, dentro de los 3 días", con lo que queda suspendido "el debate sobre la materia".