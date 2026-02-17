El chifa, las visitas y contrataciones que le costaron la presidencia a José Jerí [CRÓNICA]

La crisis que derivó en la censura de José Jerí y su posterior salida de Palacio de Gobierno estalló el 11 de enero de 2026, tras revelarse que empleó su vehículo oficial -conocido como ‘El Cofre’- para asistir a una reunión en un chifa de San Borja, el pasado 26 de diciembre.

Las visitas de Jerí a chifa

Según las imágenes difundidas por el programa Punto Final, Jerí ingresó al local encapuchado, en buzo y con un morral; para encontrarse con el empresario chino Zhihua Yang. La cita fue ajena a su agenda oficial.

José Jerí argumentó que en la reunión con Zhihua Yang fue para realizar coordinaciones previas a la celebración del Día de la Amistad Perú–China y que la manera en cómo acudió a la cita era formaba parte de su dinámica de trabajo.

“Ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros y, en consecuencia, además de que voy a comer en este restaurante, ellos están interesados en hacer una exposición y que el día primero de febrero se van a ver todos los detalles de que finalmente lo bueno que se ha planificado, que se puede entender como malo, no es así, porque yo entiendo que hay una hay una sombra del pasado que se podría querer asociar”, refirió Jerí en aquel momento.

Zhihua Yang es el titular de Hidroeléctrica América SAC, firma que mantiene una concesión en Apurímac desde 2023.

Una semana después del primer destape, se conoció que hubo otra reunión entre Jerí y el mismo empresario chino. El dominical Cuarto Poder reveló que, la tarde del 6 de enero de 2026, el presidente ingresó al local de la empresa Market Capón SAC, que horas antes había sido clausurado por la Municipalidad de Lima por vender productos al por mayor sin autorización para ese giro.

La versión de la Presidencia de la República fue que Jerí acudió a comprar caramelos y cuadros chinos. Luego, el mandatario afirmó que el empresario le obsequió esos productos.

La controversia escaló cuando Cuarto Poder reveló que el empresario Xiaodong Ji Wu -bajo mandato judicial de arresto domiciliario e investigado por tráfico ilegal de madera- visitó Palacio de Gobierno en tres ocasiones entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según el dominical, dicho empresario, también chino, ingresó acompañado por Zhihua Yang, para reunirse directamente con el presidente, encuentros que no fueron consignados en la agenda pública.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que Palacio “no tiene ningún filtro” que permita conocer si un invitado está siendo investigado. Además, en declaraciones a RPP, calificó los hechos como un “error político” o una “trampa”.

“Hay empresarios que le han prometido hacer un megaevento, pero uno de esos empresarios, o su entorno, ha filtrado a la prensa un video del interior de su negocio, que nadie más pudo haber accedido. Por tanto, es obvio que ha sido sometido a una trampa para destruirlo, para hacer caer al Gobierno y posiblemente para que otras personas manejen el ambiente político en este proceso electoral que se avecina”, refirió el jefe del Gabinete.

Ante estos hechos, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, inició el 19 de enero una investigación preliminar por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por la cual Jerí rindió su declaración el pasado 30 de enero en Palacio de Gobierno.

Previamente, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Jerí Oré insistió en que la cena con Zhihua Yang no hubo irregularidades y denunció un complot destinado a generar inestabilidad.

“Es claro y evidente que hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello en querer perjudicar, más allá de la persona, pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral. Yo también quiero saber quién está detrás de todo este complot”, manifestó el entonces presidente.

Además, la Fiscalía de la Nación inició, el 13 de febrero, una nueva investigación preliminar por presunto tráfico de influencias. La medida responde a denuncias periodísticas que revelaron caso de hasta once jóvenes que obtuvieron contratos estatales después de visitar al mandatario en el Despacho Presidencial. Tras el reportaje, algunas de ellas renunciaron. José Jerí consideró misógino y despectivo sostener que ellas obtuvieron puestos de trabajo solo por conocerlo.

En las elecciones generales de abril de 2021, José Jerí postuló al Congreso por el partido Somos Perú y obtuvo algo más de 11 600 votos, pero no le valieron para conseguir un escaño. No obstante, se convirtió en legislador cuando ingresó como accesitario en reemplazo del inhabilitado Martín Vizcarra.

En el parlamento, Jerí Oré ocupó la Presidencia de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, entre el 2023 y 2024. Luego, en julio de 2025, fue elegido titular del Poder Legislativo. Tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de 2025, Jerí asumió la Presidencia de la República por sucesión, al ser presidente del Congreso y ante la inexistencia de más vicepresidentes en la original plancha presidencial que encabezó el vacado y hoy preso Pedro Castillo.

José Jerí deberá volver a su curul en el Parlamento, pero con dos investigaciones sobre sí, abiertas por la Fiscalía de la Nación. Deja Palacio de Gobierno después de cuatro meses y siete días en el cargo, convirtiéndose en el octavo presidente de la República en ocupar ese puesto en los últimos diez años.

