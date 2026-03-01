Miralles sobre investigaciones que afrontan ministros del Gabinete: "En este país, se abren procesos por cualquier razón"

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, se pronunció respecto a las investigaciones fiscales y procesos judiciales que afrontan algunos miembros de su Gabinete ministerial, con quienes se presentará ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza.

Vale señalar que, tras la ceremonia de juramentación del gabinete, se conoció que siete ministros, incluida la titular de la PCM, afrontan investigaciones fiscales y procesos judiciales, conforme consignaron en sus declaraciones juradas.

Al respecto, Miralles Miralles, en una entrevista con el diario El Comercio publicada este domingo, consideró que el hecho de que dichos procesos hayan sido reportados por los ministros en sus declaraciones juradas antes de asumir el cargo evidencia que "no han ocultado nada". Además, consideró que en Perú "se abren procesos por cualquier razón".

"Quiero resaltar que todo ello está en las declaraciones juradas que presentan los ministros, en la que tienes que poner todos los procesos en los que estás: citado, iniciado y el estado en que se encuentra, lo que demuestra que ellos no han ocultado nada", señaló.

"Pero recordemos que en este país se abren procesos por cualquier razón, y más a los que somos funcionarios públicos", remarcó.

Respecto a la investigación fiscal que afronta, Miralles precisó que "fue por contaminación, por un puesto que tuvo 45 días".

"Fue la Dirección de Portafolio y Proyectos en ProInversión que me encargaron un tiempo corto", acotó.

Dicho proceso, según consignó en su declaración jurada, está a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo.

Seis ministros con investigaciones fiscales y procesos judiciales pendientes

Al menos seis ministros del gabinete Miralles tienen investigaciones fiscales y procesos judiciales en trámite, según consignaron en sus declaraciones juradas.

Tales son los casos de Óscar Fernández, ministro de Trabajo, quien afronta un proceso por omisión de denuncia y colusión; Nelly Paredes, ministra de Ambiente, quien tiene en trámite un proceso por genocidio; y Luis Jiménez, ministro de Justicia, quien tiene dos procesos en trámite por negociación incompatible y otro por colusión agravada.

Además, Hugo Bedoya, ministro del Interior, quien afronta un proceso judicial por falsificación de documento público; y Wilder Sifuentes, ministro de Vivienda, quien tiene pendientes dos investigaciones fiscales por formas agravadas de usurpación, así como contaminación ambiental, defraudación, lavado de activos y negociación incompatible.

Cabe precisar que el ministro de Economía, Gerardo López, indicó tener conocimiento de que "existen investigaciones fiscales" en su contra, pero que no contaba con dicha información al momento de suscribir su declaración jurada.

También el ministro de Defensa, Luis Arroyo, indicó que tiene pendiente un proceso contencioso administrativo y un proceso en el fuero del tribunal militar.