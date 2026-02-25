Fernando Rospigliosi espera que gabinete de Denisse Miralles solicite el voto de confianza "lo más pronto posible"

Tras la reciente juramentación del nuevo Gabinete Ministerial liderado por Denisse Miralles, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, exhortó a la nueva jefa del gabinete a plantear su asistencia al hemiciclo para solicitar el voto de confianza a la brevedad posible.

Rospigliosi reconoció que el Ejecutivo cuenta con un plazo legal establecido, pero enfatizó la urgencia de agilizar el proceso debido al complejo panorama que atraviesa el país tras la censura del exmandatario José Jerí.

"(Pido) a la señora presidenta del Consejo de Ministros poder realizar la presentación del gabinete ante el Congreso y la votación respectiva. Esto tiene un plazo de 30 días, según la ley y la Constitución, pero esperamos, ojalá, que sea lo más pronto posible, naturalmente cuando ellos estén listos. Que sea lo más pronto posible, dado que el país está en una situación complicada", señaló el legislador.

Rospigliosi evitó también pronunciarse sobre la sorpresiva no participación de Hernando de Soto en este gabinete | Fuente: RPP

Postura de Fuerza Popular

Al ser consultado sobre la posición que tomará su bancada, Fuerza Popular, frente al pedido de investidura, Rospigliosi prefirió no adelantar opinión.

El parlamentario precisó que primero deben escuchar la exposición del plan de trabajo de la nueva gestión antes de definir si le otorgarán o no el voto de confianza al equipo de Miralles, quien fue ministra de Economía durante el gobierno del censurado José Jerí.

En otro momento, el primer vicepresidente del Congreso evitó pronunciarse sobre la sorpresiva no participación de Hernando de Soto en este gabinete, ya que había sido voceado e incluso confirmado inicialmente por Palacio de Gobierno para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.