Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comisión de Ética aprueba indagación de oficio para Kira Alcarraz por agredir a un funcionario del SAT

Comisión de Ética aprueba indagación de oficio para Kira Alcarraz por agredir a un funcionario del SAT
Comisión de Ética aprueba indagación de oficio para Kira Alcarraz por agredir a un funcionario del SAT | Fuente: Congreso
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Este caso se origina a raíz de un incidente ocurrido la semana pasada en las inmediaciones del puente Atocongo.

La Comisión de Ética aprobó de manera unánime iniciar una indagación de oficio contra la parlamentaria Kira Alcarraztras haber agredido a un fiscalizador del SAT en el puente Atocongo. 

Elvis Vergara, presidente de dicha comisión, manifestó ante los medios de comunicación que se cumplirán los plazos establecidos antes de emitir un informe sobre la situación de la parlamentaria.

"Nosotros tenemos que respetar los plazos que corresponde a la Comisión de Ética, de acuerdo al reglamento que tenemos, y esos plazos son cinco días hábiles, después de haberse notificado a la congresista (Kira Alcarraz), para que ella presente sus descargos. Una vez recogidos los descargos, tenemos, además, para la audiencia que tiene que someterse a ese proceso, cinco días más y otros cinco días para votar el informe", precisó.

El caso Alcarraz

La Municipalidad de Lima (MML) emitió un comunicado la semana pasada donde confirmó que la congresista Alcarraz fue intervenida porque el vehículo donde viajaba tiene una orden de captura por presentar una deuda por infracción de tránsito. 

En el momento de la intervención, la parlamentaria descendió de su vehículo e intentó disuadir para que no se lleven su auto al depósito, pero al no lograrlo, abofeteó y arrebató el celular a uno de los trabajadores que la grababa. Dicha agresión fue denunciada en la comisaría local. 

Los programas Cuarto Poder y Punto Final mostraron las imágenes donde la congresista pronuncia expresiones agravantes contra el trabajador del SAT: “¿Cuál abuso de poder? ¿Qué mie**a estás hablando?”, se le escucha decir a la legisladora en el video.

El poder en tus manos

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Congreso Kira Alcarraz

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA