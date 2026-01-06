Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir físicamente a trabajador de la SAT durante intervención

La congresista no agrupada Kira Alcarraz nuevamente se encuentra en el ojo de la opinión pública, tras ser denunciada ante la Policía por, presuntamente, agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Los hechos habrían ocurrido ayer, lunes, en las inmediaciones del puente Atocongo, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, durante un operativo para identificar unidades con deudas en estado coactivo. La parlamentaria se encontraba a bordo de un vehículo de su propiedad, en calidad de acompañante, el cual tenía "orden de captura" por presentar "deuda por infracción de tránsito", por lo que fue intervenido por un agente de la SAT.

"Abofeteó y arrebató el celular" a trabajador de la SAT

Según un comunicado de la SAT, en el momento de la intervención, la congresista descendió de su vehículo e intentó disuadir el internamiento de la unidad, "pero al no lograrlo, abofeteó y arrebató el celular" a uno de los trabajadores. Dicha agresión fue denunciada en la comisaría local.

La denuncia, hecha pública por el noticiero 24 horas, señala además que la congresista habría llamado a un comandante de la Policía solicitando que la ayude y habría amenazado al agente de la SAT indicándole que hasta ese momento iba a trabajar en la entidad adscrita a la Municipalidad de Lima.

"Cabe precisar que el vehículo fue trasladado al depósito conforme al procedimiento administrativo, Posteriormente, fue liberado tras acogerse a un fraccionamiento de deuda", indicó la SAT.

"Desde el SAT de Lima, rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aun cuando proviene de una autoridad, cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de respeto y legalidad", acotó.

Cabe destacar que no es la primera vez que la parlamentaria es cuestionada por su actitud polémica. En octubre del año pasado, Alcarraz amenazó a una periodista, cuando le consultaba sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho.

"Si estuviera alterada te hubiera estampado contra la pared, y como no estoy alterada es por eso que todavía sigues viva”, le indicó la congresista.

Además, en diciembre último, la legisladora tuvo un intercambio de palabras con un reportero en Cajamarca. Cuando este dijo que “los políticos son lo peor que le pasa a la humanidad”, Alcarraz respondió: "Entonces, yo también diría que todos los reporteros son una mier *…”.

Hasta el cierre de esta nota, la parlamentaria no se había pronunciado respecto a la denuncia en su contra por presunta agresión al trabajador de la SAT.