Lady Camones: Pedro Castillo tiene "como única opción" acatar procedimiento de vacancia "y venir a dar sus descargos"

Lady Camones dijo que "hablar de una toma del Congreso" es "traerse abajo la democracia" | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

La congresista Lady Camones, en diálogo con la prensa, señaló que ante el debate y votación de la tercera moción de vacancia presidencial, programadas para el próximo miércoles, 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo tenía "como única opción" presentarse ante el Parlamento para "dar sus descargos".

"La vacancia es un mecanismo legal, parlamentario que está sujeto tanto al reglamento del Congreso como de la Constitución. En ese sentido, el presidente tiene la única opción de acatar, venir y dar los descargos", sostuvo.

Asimismo, señaló que si el mandatario no está inmerso en actos de corrupción, no tenía "por qué temer" presentarse en la próxima sesión del pleno.

"Yo no entiendo por qué tanto temor. El presidente toda la vida ha dicho y sigue repitiendo que él no está cometiendo actos de corrupción y esa vacancia se está sustentando en todos los elementos de juicio que ha tenido la Fiscal de la Nación para denunciarlo ante la Subcomisión. Si él no tiene ningún temor, acá lo esperamos para que dé cuentas no al Congreso, sino a la población", subrayó.

Además, lamentó que el presidente se valga "de argucias" para "ampliar los plazos" respecto al debate de la moción de vacancia en su contra.

"Son argucias, yo lamento mucho que el presidente, siendo la máxima autoridad de nuestro país, en vez de dar la cara y afrontar este tipo de situaciones con su verdad, busque estas argucias legales para poder distraer, ampliar los plazos, con el claro objetivo de no dar la cara a la población ni darles las respuestas que ellos esperan", sostuvo.

"Sí existe riesgo de cierre del Congreso"

Por otro lado lado, respecto a los rumores de cierre del Parlamento por parte del Ejecutivo, la parlamentaria de APP subrayó que son "un riesgo" real dada la reciente actuación del Gobierno respecto a la interpretación del rechazo "de plano" de la cuestión de confianza.

"Ellos mismos han dicho que ya prácticamente tienen esa bala de plata gastada. Entonces, están buscando simplemente ganar tiempo para que planteen una segunda cuestión de confianza, como la misma premier lo dice, para el cierre del Congreso", indicó.

Además, refirió que el "análisis político" que han hecho algunos parlamentarios es que existe una "posibilidad de cierre" del Congreso.

"Todos hacemos el análisis político, el comportamiento del Ejecutivo hacia el Legislativo, y tenemos pues una posibilidad de cierre. Si considerar como una primera denegatoria de confianza a una situación que está totalmente alejada de la Constitución por parte del Ejecutivo, a nosotros nos da esa alerta que tenemos que cuidar. No va a haber democracia sin este Congreso", sostuvo.

Designaciones de Noblecilla y Barrantes "no coinciden con discurso de diálogo"

El día de ayer, domingo, el Ejecutivo designó al abogado Raúl Noblecilla como viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); y al General EP (r) Wilson Fredy Barrantes Mendoza como Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), entidad también adscrita a la PCM.



Al respecto, la congresista Lady Camones indicó que estos nombramientos "no coinciden" con el "discurso" de diálogo con el Parlamento por parte del Gobierno.

"La designación (...) no hace más que encender los ánimos, cuando el discurso que está viniendo actualmente del Ejecutivo es de tregua, de pacificación, de coordinación, de conciliación, pareciera que es de la boca para afuera, porque no hay ninguna coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace" señaló.

"Esas dos designaciones, lo único que hacen es que en el Legislativo no veamos hechos concretos de reconciliación o de la tregua", agregó.

Como se sabe, Raúl Noblecilla se desempeñaba como asesor del despacho congresal de Guillermo Bermejo (Perú Democrático), y asesor jurídico del presidente Castillo. Además, el pasado 5 de octubre, junto al jurista Ronald Atencio, denunció a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia.

Respecto a Wilson Barrantes, según una investigación de El Comercio, participó en eventos organizados por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) entre el 2017 y 2018. Además, el pasado noviembre, señaló que Bruno Pacheco, entonces secretario General del Despacho Presidencial, le habría pedido S/200 mil por ocupar la jefatura de la DINI.