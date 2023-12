Lady Camones rechazó comentarios sexistas de Juan Carlos Lizarzaburu y se solidarizó con Patricia Juárez

Congreso Lady Camones es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Lady Camones es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. | Fuente: Congreso

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, rechazó los comentarios sexistas del parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu respecto de su compañera de bancada, Patricia Juárez. Asimismo, expresó su solidaridad con la legisladora y remarcó la celeridad de Diego Bazán para atender el caso en la Comisión de Ética.

"Desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no corresponde. Pero sí saludamos la acción inmediata que está tomando el presidente Diego Bazán para solicitar copia de este video y puedan tomarse las acciones y aplicar las acciones que corresponden", dijo la parlamentaria.

"Desde el Congreso debemos tener una lucha constante en estos ataques contra la mujer. Estas palabras son realmente lamentables, las rechazo y me solidarizo con la congresista aludida, a la que todos conocemos y la consideramos una dama. No merece estar envuelta en este tipo de escándalo", manifestó.

"Cuando hemos estado en la sesión presencial no entendimos lo que se dijo en ese momento. A mí me llamó la atención cuando el congresista Álex Paredes, me parece, dice que cierren ese micro. Nadie entendía. Y le pregunto a Francis Paredes, mi colega, qué ha dicho, qué ha pasado, y me dijo que no entendió nada. Entonces es ahí donde las dos nos sonreímos, pero no habíamos entendido nada", agregó.

Lady Camones es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. | Fuente: RPP

"Consideramos que no ha habido derecho a la defensa"

En otro momento, pese a que el líder de su partido, César Acuña, se mostró en contra de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Camones consideró que no hubo derecho a la defensa en la suspensión de la fiscal Patricia Benavides, por lo que evaluarán la destitución de los magistrados.

"Entiéndase que la posición del ingeniero César Acuña, como presidente del partido, fueron por causas distintas a las que hoy se está pretendiendo remover a los miembros de la JNJ. Es una situación que está enfocada en la suspensión por un procedimiento no adecuado y nosotros como bancada tendremos reunión en la tarde para definir nuestro voto", indicó.

"Consideramos que no ha habido un derecho a la defensa, un procedimiento instaurado que garantice el debido proceso. Vamos a evaluar y garantizar el derecho a la debida defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia", finalizó.