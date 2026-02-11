Comisión de Ética pide informe a congresista Milagros Jáuregui por presuntas irregularidades en albergue de menores

La Comisión de Ética solicitó este miércoles a la congresista Milagros Jáuregui remitirles un informe detallado sobre hechos difundidos en medios de comunicación relacionados con presuntas irregularidades en el albergue “La Casa del Padre”, donde se revelaron imágenes de ella junto a menores víctimas de abusos sexuales.

El oficio, que lleva la firma del presidente del grupo de trabajo, Elvis Vergara, le solicitó información a la legisladora para esclarecer sobre una supuesta exposición pública de las menores acogidas en dicho establecimiento.

Este albergue es dirigido por un grupo evangélico y lo lideraba durante un tiempo la legisladora Milagros Jaúregui junto a su esposo, ambos pastores.

Niega exposición de menores

La parlamentaria de Renovación Popular sostuvo que el material visual no fue difundido de manera oficial por la institución y atribuyó las críticas a una campaña de difamación en su contra motivada por su labor legislativa.

"Hay una foto que se ha exhibido de alguna persona que tomó, porque nunca hicimos públicas las fotos que tomamos internamente. Las niñas estaban vestidas porque, claro, estaban presentando un coro. Ellas querían estar vestidas de la misma manera", expresó la parlamentaria para RPP.

Jáuregui también aseguró que ya no dirige el albergue y acusó al "ala caviar" de actuar en su contra.

"¿Cómo voy a exhibir si son las niñas a las que tenemos que proteger? Y, claro, yo ya no direcciono el hogar. Todas las leyes que he hecho, definitivamente, no le ha gustado a todo al ala caviar. Están queriendo difamarme. Todo esto ha salido a raíz de las leyes que hice, así que una pena", agregó.