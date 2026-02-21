Últimas Noticias
Sigrid Bazán: “José María Balcázar es hoy presidente de la República por los votos de Fuerza Popular, APP y Somos Perú”

Sigrid Bazán
Sigrid Bazán, durante la entrevista con RPP TV. | Fuente: RPP
Oswaldo Palacios

por Oswaldo Palacios

·

En RPP, la parlamentaria Sigrid Bazán dijo que la elección de un perfil como el de Balcázar responde a un plan estratégico de la derecha, particularmente del partido Fuerza Popular.

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, criticó la elección de José María Balcázar como nuevo presidente interino de la República, calificando el proceso como una “farsa” y una “componenda” política entre diversas bancadas del Congreso.

Durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, dijo que Balcázar llegó a la presidencia gracias a los votos de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú. 

“Estoy segura de que José María Balcázar es hoy presidente de la República por los votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y de las mismas bancadas que han tenido que compartir Mesa Directiva con Waldemar Cerrón, con José Jerí”, señaló.

Según Bazán, la elección de un perfil como el de Balcázar responde a un plan estratégico de la derecha, particularmente del partido Fuerza Popular. Sostuvo que el objetivo es utilizar a Balcázar como un “chivo expiatorio” para culpar a “la izquierda” de cualquier fracaso en los meses previos a las elecciones generales.

“Como nadie cambia un país en dos meses, ese cualquiera [Balcázar] va a ser a quien vamos a golpear, para que no nos golpeen a nosotros que estamos en contienda”, explicó, vinculando esta táctica con declaraciones previas de Keiko Fujimori sobre priorizar intereses políticos sobre el bienestar del país. 

“Ese cálculo político es el mismo que hizo Keiko [Fujimori] cuando dijo ‘no me importa si se perjudican 1 00, no me importa si se perjudican 1 000, no me importa si se perjudican un millón, ustedes hacen esto’”, cuestionó.

La también candidata a la Cámara de Diputados en las elecciones generales con la alianza de izquierda Venceremos descartó tajantemente cualquier participación del Bloque Democrático Popular en un eventual Gabinete Ministerial de Balcázar.

“Lo que no me cabe la menor duda es que quienes son parte de esta componenda y a quienes hay que preguntarle qué ministerio les va a tocar es a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y, por supuesto, Perú Libre”, concluyó.

