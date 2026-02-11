Vocero de APP reitera respaldo para debatir una censura contra José Jerí: "Nosotros no hemos tomado una decisión precipitada"

Eduardo Salhuana manifestó que este jueves todos los17 integrantes de la bancada firmarán el pedido para que se realice un Pleno Extraordinario donde se abordará si el mandatario continúa en el cargo.

El congresista y vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, reiteró que la bancada ha decidido apoyar la realización de un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura, así como vacancia, que hay en contra del presidente José Jerí.

Salhuana explicó que recién este jueves todos los miembros de APP firmarán el documento. Además, enfatizó que antes de tomar esta decisión realizaron una reunión y posterior votación para definir su postura ante la situación que vive el mandatario.

"Nosotros no hemos tomado una decisión precipitada, producidos los acontecimientos iniciales. Nosotros actuamos por principios y valores, hay que recordar las veces en que se discutió la vacancia presidencial de Pedro Castillo como en el 2021 y el 2022 porque siempre pensamos en APP que necesitamos estabilidad", comentó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Salhuana recordó que en octubre pasado, antes de que José Jerí asumiera como presidente, tanto APP como otras bancadas plantearon la posibilidad de censurar la mesa directiva del Congreso para que se elija una nueva y ahí elegir al reemplazante de Dina Boluarte cuando fue destituida por el Congreso, pero esto no se dio.

Congresistas de diversas bancadas presentaron a finales de enero tres mociones de censura contra José Jerí para que diera cuenta sobre sus reuniones extraoficiales con un empresario chino en un chifa de San Borja.

La vacancia es el camino

El parlamentario consideró, en su opinión, que un proceso de vacancia es lo que correspondería para José Jerí en lugar de debatir una censura.

"Yo me adhiero a la segunda posición (vacancia) porque él está ejerciendo el cargo de presidente en funciones, con todas las atribuciones y responsabilidades. Por consiguiente, cualquier decisión o acto administrativo constitucional que se pretenda hacer para retirarlo de la alta magistratura correspondería la vacancia presidencial", puntualizó.

Salhuana también confirmó que una vez se consigan todas las firmas para solicitarle al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que se realice un Pleno Extraordinario, este tendrá quince días para convocar a los legisladores.