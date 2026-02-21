Falleció la congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

El Congreso de la República informó a través de sus redes sociales que la parlamentaria Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial) falleció a los 67 años.

“El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse”, se lee en la publicación de compartió el Parlamento en X (antes Twitter).

Como se recuerda, en octubre del año pasado, Edward Rengifo Pezo, exasesor de la congresista, reveló en exclusiva a RPP que Vásquez padecía de “un cáncer avanzado”.

Las declaraciones de Rengifo Pezo se dieron luego que un dominical reveló fotografías del exasesor cortándole las uñas de los pies a la parlamentaria, en la oficina congresal ubicada en el edificio Juan Santos Atahualpa.

En entrevista con Ampliación de Noticias, el extrabajador de Vásquez señaló que las imágenes sí fueron captadas durante su horario de trabajo; sin embargo, remarcó que realizó tal acción debido a un tema “humanitario”.

“Pero lo que yo quiero decir antes de poner, quiero dar el tema humanitario. ¿Qué acción tomaría si usted viera una persona que está cojeando, que tenga ciertas, digamos, molestias? Entonces, uno por empatía, uno por un tema de humanidad, lo que hace es acercarte y preguntarte a esa persona qué es lo que tiene", resaltó.

Asimismo, Rengifo Pezo manifestó que asistió a la parlamentaria para evitar que se movilice debido a su complicado estado de salud. Asimismo, mencionó que no tiene ningún parentesco con Lucinda Vásquez, comprobaciones que -aseguró- ya se hicieron ante la Fiscalía.

Que en paz descanse. pic.twitter.com/zgJId1IWNx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 21, 2026

"Se ha buscado perjudicar imagen de Lucinda Vásquez"

Por su parte, Luis Ángel Llaguento Heredia, captado lavando ollas y cocinando en la cocina del despacho congresal, también salió en defensa de Lucinda Vásquez Vela. En esa línea, sostuvo que se "estaba desvirtuando el contexto" de lo ocurrido y se dio “un sesgo sensacionalista" a las imágenes compartidas por Cuarto Poder.

"En ningún momento he autorizado fotografías que la única intencionalidad que se ha tenido era perjudicar mi imagen, no solamente a la congresista, sino también al mismo Parlamento (...) No se me ve cocinando. Claramente, se refleja una mala intención de estas personas que en su momento van a tener que ser denunciadas", señaló.

Respecto al caso, el entonces asesor principal de Vásquez, Juan Carlos Mas, dijo que se han visto obligados a revelar la enfermedad que sufre la congresista luego de la revelación de las imágenes, a pesar de que la propia legisladora prefería mantener en reserva su condición.

"Es lamentable para nosotros tener que expresar una justificación sobre algo que normalmente no se sabía, que la congresista, por su razón de ser, por su forma de trabajo, no ha querido nunca que se sepa. Hoy nos ha tenido que autorizar, porque lo que dice el señor Edwin es básico y elemental. Nosotros casi en el trabajo vemos a veces llegar a la congresista, muchas veces mal, se desmaya, a veces tenemos que auxiliarla", refirió.

"No tienen ni idea del sufrimiento que ella tiene dentro de sí, sobre la enfermedad y sobre las labores que tiene que realizar. Lo que pasa es que tenemos a una maestra que a nosotros nos gustaría decirle 'maestra, descanse, tómese su tiempo, ya no venga a ciertos plenos'. La maestra está presente", agregó.