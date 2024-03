Omar Cairo: “Inés Tello sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia”

Congreso Omar Cairo, abogado de Inés Tello, calificó como “inexistente” la inhabilitación de su defendida tras ser admitido el voto del legislador de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, quien integra la Comisión Permanente.

Omar Cairo, abogado de la magistrada Inés Tello, calificó como “inexistente” la inhabilitación de su defendida por 10 años de toda función pública tras ser admitido el voto del parlamentario de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, quien integra la Comisión Permanente del Legislativo.



El letrado explicó que la Constitución y el reglamento del Congreso establecen “que el pleno decide si aprueba o no las acusaciones constitucionales en juicio político” pero sin “la participación de los miembros de la Comisión Permanente”.



En diálogo con el programa Así somos de RPP, Cairo sostuvo que el pleno debía alcanzar 67 votos para aprobar la acusación contra su patrocinada y que esto se logró “con el voto de un miembro de la Comisión Permanente”.

En ese sentido, aseguró que “ese voto no se computa”, por lo que dicha acusación “alcanzó 66 votos” y que por consiguiente “no se aprobó”.



“Esta es una situación de hecho que no produce ninguna eficacia jurídica, ninguna vinculatoriedad a mi patrocinada y por lo tanto ella sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, aseveró.

Advierte riesgo si se admite voto de Luna

Omar Cairo manifestó que “el Perú dejará de ser una democracia” si se empiezan a tomar decisiones para variar la Constitución y el reglamento del Congreso, a fin de hacer valer el voto de José Luna.



“Esperamos que el pleno tome conciencia de que ese acuerdo no existe y que haga una declaración formal. Si no lo hace, no cambia la realidad, el acuerdo no existe porque tiene 66 votos y el voto de un miembro de la Comisión Permanente, el cual no tiene existencia para efectos de la decisión sancionatoria a mi patrocinada”, finalizó.