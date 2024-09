Presidente de Comisión de Fiscalización denunció que es "perseguido por miembros del Servicio Nacional de Inteligencia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Juan Burgos consideró también que el caso de Andrés Hurtado sería un distractor del Ejecutivo.

El congresista Juan Burgos (Podemos), presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, denunció ayer, viernes, que viene siendo "perseguido" por agentes del Ejecutivo.

"Personalmente, estoy siendo perseguido por miembros del Servicio Nacional de Inteligencia, y hoy día (viernes) lo he comprobado porque he vuelto a ver a los mismos miembros que estuvieron en el lugar donde estuve ayer", indicó a la prensa.

"(Me siguen) en mis actividades comunes, me están siguiendo. Les hemos tomado fotos, pero vamos a investigar qué nombres tienen", agregó.

Cabe resaltar que el grupo de trabajo que preside Burgos Oliveros se encuentra investigando los audios proporcionados por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, en los que, supuestamente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señala que la presidenta le pidió en más de una ocasión desactivar la Diviac y que el vehículo oficial de la mandataria, al cual se refieren como "cofre", habría facilitado que Vladimir Cerrón evada la justicia.

Denuncia "movimientos" del Ejecutivo en el Congreso

Asimismo, Juan Burgos denunció que desde el Ejecutivo habría "movimientos" en el Parlamento orientados a evitar que el pleno otorgue facultades investigativas a la Comisión de Fiscalización para indagar sobre el uso del vehículo oficial de la jefa de Estado.

"Definitivamente, las bancadas que no aprueben la moción de facultades para conocer la verdad acerca de lo que ocurrió con el vehículo presidencial que (…), presuntamente, ha transportado al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, esas bancadas le están dando la espalda al Perú. Probablemente, hay muchos miembros del Ejecutivo, coordinadores parlamentarios y diferentes personajes que están buscando que la moción de facultades no sea aprobada", sostuvo.

"He visto movimientos, todavía no puedo señalar, pero hay movimientos que están buscando que el pleno del Congreso no nos dé las facultades para investigar el asunto del vehículo presidencial", acotó.

En esa línea, Burgos indicó que "la resolución del 17 de septiembre (…), firmada por la presidenta de la república (y) por el señor Ernesto Enrique Vílchez, secretario general de Palacio de Gobierno, nos dice que serán con carácter de reservada las investigaciones y que la Comisión de Fiscalización tendrá que ser comisión investigadora, y para eso se necesita la aprobación en el pleno del Congreso".

"Entonces, ya están buscando cercar a la Comisión de Fiscalización", resaltó.

En otro momento, Burgos Oliveros consideró que el caso que involucra a Andrés Hurtado sería una "estrategia del Ejecutivo" a modo de "distractor".

"Justo cuando vamos a investigar el asunto del vehículo presidencial aparece Andrés Hurtado. Pienso que es una estrategia del Ejecutivo, es un distractor importante; no obstante, lo vamos a investigar porque está relacionado con los fiscales que están involucrados, pero además de ello pienso que, así como ha habido la celeridad para buscar a Andrés Hurtado, estamos casi un año sin la presencia de Vladimir Cerrón, que probablemente ya esté en Venezuela”, puntualizó.