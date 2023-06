Comisión de Ética cambia suspensión de Rosio Torres por una multa pese a denuncias en su contra

La Comisión de Ética aprobó, con ocho votos favor, tres en contra y una abstención, una cuestión previa que blindó a la legisladora Rosio Torres, de la bancada Alianza Para el Progreso (APP). De esta manera se cambió la propuesta de suspensión por 120 días a una sanción de solo 30 días de su remuneración como multa y una amonestación escrita.

Cheryl Trigoso, compañera de bancada de Torres, fue quien presentó este pedido para cambiar la sanción por presuntamente haber realizado cobros irregulares a los trabajadores que laboran en su despacho.

Un reportaje periodístico denunció en abril pasado que Rosio Torres habría obligado a sus trabajadores a realizar depósitos de parte de sus sueldos en la cuenta de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra. Uno de los casos corresponde a Cecilia Salazar Mattos, quien ejerció como asesora de la parlamentaria desde julio de 2021 hasta agosto de 2022. Durante ese período transfirió un monto superior a los 24 mil soles.

Otra trabajadora de la congresista, cuyo nombre está en reserva, le entregó al programa 'Punto Final' un comprobante de la transferencia que hizo a la cuenta de Juan Daniel Pérez por S/ 6 850. Además, reveló que la parlamentaria y su sobrino obligaban a que la “colaboración” sea de hasta un tercio del salario y que el monto se duplica en meses en los que el Congreso les paga gratificaciones y bono de escolaridad.

La Comisión de Ética también evitó sancionar con suspensión de 30 días a Katy Ugarte, no agrupada, por el despido de una trabajadora embarazada de su despacho.

Karol Paredes: "Es un tema que me preocupa"

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, se refirió al blindaje de su grupo de trabajo parlamentario a las legisladoras Rosío Torres y Katy Ugarte por el caso ´recorta sueldos´ y señaló que se trata de un tema que no solo le causa preocupación, sino frustración. Además, consideró que se trata de un mal precedente para casos futuros.

"El tema ético es subjetivo. ¿Cuánto afecta esto a la imagen del Congreso? Las valoraciones que se hacen no es igual para todos (...). No solo es un tema que me preocupa, sino que me frustra. Es parte de nuestro día a día. Por eso tengo que reconocer que cuando participan de una elección hay una enorme responsabilidad de quienes eligen y a quienes eligen", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Por otro lado, Paredes señaló que las decisiones de la comisión responden al sentir de la mayoría. Además, precisó que hay otros casos que pasarán para la próxima legislatura, como los referidos a los legisladores Marleny Portero y José Arriola.