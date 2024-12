Ruth Luque pide que subcomisión del Congreso priorice denuncia contra Dina Boluarte por ausencia del cargo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Ruth Luque pide que Subcomisión de Acusaciones Constitucionales priorice denuncia contra Dina Boluarte por ausencia del cargo

La congresista Ruth Luque, perteneciente a la bancada Bloque Democrático Popular, solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que priorice la denuncia constitucional que interpuso contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta ausencia del cargo tras haberse sometido a una intervención quirúrgica.

En diálogo con la prensa, la legisladora aseguró que la denuncia, interpuesta hace siete meses, no ha avanzado en la SAC, pues en este grupo de trabajo se estaría intentando proteger a la mandataria.

Cabe recordar que, al momento de presentar la denuncia, la congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, era la presidenta de la comisión. Actualmente, dicho cargo es ocupado por María Acuña, quien integra la misma bancada.

"En los documentos que hemos solicitado, también pedimos las actas de las sesiones de Consejo de Ministros. En dichas actas, que digamos, no tienen un detalle, sino los acuerdos, no hay ninguna participación de la señora Dina Boluarte", precisó.

En su participación ante la Comisión de Fiscalización, el exjefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola manifestó que Boluarte asistió a las sesiones de Consejo de Ministros de manera virtual. En respuesta a dicha versión, Luque aseguró que hubo "un vacío de poder".

"Hay quienes pretenden decir que la señora estaba gobernando de manera virtual. Lo que ella ha hecho es un vacío de poder (...) No participó de manera verbal. La señora debió comunicar, no participó de ninguna manera. El ejercicio de la función presidencial no se ejerce de manera virtual", sostuvo.

Ruth Luque presentó denuncia en mayo

Tras darse a conocer que la presidenta se habría sometido a una intervención estética en 2023, ausentándose de sus funciones por un espacio de 12 días, Luque presentó la mencionada denuncia constitucional por la presunta infracción de los artículos 114 y 115 de la Constitución.

"Cumplimos con presentar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por infracción a los artículos 114 y 115 de la Constitución y no estar acreditado el ejercicio efectivo de la función presidencial entre el 29 de junio a 9 de julio de 2023", anunció Luque mediante su cuenta de X.

El último martes, en diálogo con Prueba de Fuego, Luque sostuvo que la presunta omisión de funciones de la jefa de Estado se habría extendido a quienes fueron ministros de Estado durante el tiempo en que se sometió al procedimiento, pues conocían de la situación y no la comunicaron.

“Finalmente, son ellos quienes conocían de esta situación, no se comunicaron y decidieron pasar por alto la Constitución, creo que aquí es importante algunas cosas. Primero, cumplimos o no la Constitución, se controla o no se controla políticamente a Dina Boluarte, o va a hacer lo que le dé la gana en el ejercicio de poder. Creo que eso no puede permitirse, no puede haber un abuso en el ejercicio del cargo”, comentó.