Susel Paredes sobre el perfil del nuevo presidente: "Debe ser alguien que no robe y no mienta"

La congresista Paredes señaló que el nuevo mandatario deberá ser alguien que no esté involucrado en presuntos casos de corrupción. | Fuente: Presidencia / Congreso

Este martes, el Congreso de la República censuró a José Jerí de la presidencia del Parlamento y, en consecuencia, sentenció su salida de Palacio de Gobierno, tras por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

Tras la decisión del Pleno, la legisladora Susel Paredes señaló que, ahora, el Pleno deberá elegir a un nuevo presidente del Parlamento que asuma como jefe de Estado.

“Jerí regresa y se va, porque como lo hemos vacado, ahora tendremos que elegir. […] Elegimos a un presidente del Congreso, ese se va a Palacio de Gobierno y ocupa en el segundo lugar el segundo, o sea, otra vez Rospigliosi”, indicó.

Asimismo, Paredes señaló que el nuevo mandatario deberá ser alguien que no esté involucrado en presuntos casos de corrupción.

“El perfil [del nuevo presidente] debiera ser alguien que no robe, que no mienta, que no tenga este problema ‘insaciable’, ustedes ya saben a qué me refiero, y que sea una persona que no se reúna con proveedores del Estado. Entonces, la pregunta es: ¿habrá? Eso es lo que estamos […] buscando, en los casos de las personas que propongamos, si han tenido estos casos”, indicó en diálogo con los medios.

Además, al ser consultada sobre si evalúa ocupar el sillón de Palacio tras la salida de Jerí, la congresista respondió tajantemente: “Ya dije que no quiero”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La salida de José Jerí del Ejecutivo

El Congreso de la República aprobó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones las siete mociones de censura contra José Jerí, luego que se aprobara una cuestión de orden interpuesta por la congresista Norma Yarrow para que se pasara directamente a la votación, prescindiendo del debate.

Tras la decisión del Pleno, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que este miércoles, a las 6:00 p.m., se sesionará para elegir al nuevo presidente de la República de acuerdo con la normativa vigente.

“En el marco de la presente convocatoria extraordinaria, se procederá de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso. En tal sentido, la Mesa Directiva comunica que la elección al cargo de presidente de la República se realizará en la sesión del pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero del 2026, a las 18 horas", enfatizó.